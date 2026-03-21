Siketfajdot kaptak lencsevégre a Kárpátokban

Siketfajddal találkozott Kárpátalja hegyvidéki területein turisták egy csoportja. Az állat nem kerülte el az embereket, hanem aktívan próbált „kommunikálni” a turistákkal – írja a mukachevo.net internetes hírportál a közösségi médiában megjelent beszámolókra hivatkozva.

A madarat a Petrosz és a Hoverla hegység között észlelték.

Nem ez az első alkalom, hogy a siketfajd felbukkan ezen a környéken, korábban is készítettek már róla felvételeket az arra túrázók.

Szakértők azonban emlékeztetnek, hogy a madár szokatlanul barátságos viselkedése ellenére, a siketfajd egy vadon élő állat. A turistákat arra kérik, hogy ne menjenek túl közel hozzá, ne etessék és ne zavarják a természetes élőhelyét.

A siketfajd afácánfélék családjába tartozó, hatalmas termetű madár. Európa legnagyobb fajdféléje, amely elsősorban az idős, zárt fenyveseket és vegyes erdőket kedveli. A siketfajd rejtőzködő, óvatos madár, amely általában kerüli az emberek közelségét.

Védett állat, Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel.

Nyitókép forrása: mukachevo.net/Стас Тихий