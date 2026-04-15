Szakurafesztiválra készülnek Ungváron

Április 17–19. között ismét szakurafesztivált rendeznek Ungvár központjában.

A jótékonysági rendezvény a térség egyik legjelentősebb tavaszi eseményének számít, amely évről évre több ezer látogatót vonz. Az esemény egyesíti a kultúrát, a művészetet, a gasztronómiát és a közösségi kezdeményezéseket, miközben támogatást nyújt az Ukrán Fegyveres Erők számára.

A háromnapos program során a látogatók jótékonysági vásáron vehetnek részt, ahol kézműves termékek és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket. Emellett koncertek, művészeti előadások, kiállítások és szabadtéri festészeti programok is színesítik a kínálatot.

A szervezők különféle műhelyfoglalkozásokkal és interaktív programokkal készülnek gyermekek és felnőttek számára egyaránt, valamint családi és közösségi eseményekkel is várják az érdeklődőket.

A fesztivál ideje alatt a látogatók a virágzó szakurafák között készíthetnek fényképeket, illetve tematikus előadásokon, esti programokon és látványos bemutatókon is részt vehetnek.

A rendezvény kiemelt eleme a jótékonyság. A fesztivál teljes ideje alatt adománygyűjtés zajlik az ukrán hadsereg támogatására.

Kép forrása: varosh.com.ua

