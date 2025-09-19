Szellemvízesés a Rahói járásban

Kárpátalja szívében, a Rahói járás Lonka (Lug) községének közelében egy különleges természeti jelenség bújik meg az erdők mélyén. A helyiek csak szellemvízesésnek nevezik – nem véletlenül, hiszen a zuhatag időnként előtűnik, majd nyomtalanul eltűnik.

A vízesés mintegy 10 méter magas szikláról zúdul alá, de csak akkor válik igazán látványossá, ha bővizű a patak. Hosszan tartó esőzések vagy hóolvadás után a víz megárad, és ekkor a „szellem” életre kel. Száraz időben viszont csupán a nedves kövek maradnak, így úgy tűnik, mintha a vízesés sosem létezett volna.

Télen különleges arcát mutatja: a víz jégbe fagyva csillog, fagycsapdába zárt vízcseppek díszítik a sziklákat, meseszerű hangulatot teremtve.

A rejtélyes zuhatag köré természetesen legenda is szövődött. A történet szerint egy szépséges leányt gonosz szellem változtatott vízzé. A vízesés csak akkor bukkan elő, amikor a lány szíve örömmel vagy fájdalommal telik meg – máskor eltűnik a szemek elől.

A szellemvízesés nem tartozik a könnyen elérhető turisztikai látványosságok közé. Nincs jelzett út hozzá, csak erdei ösvényeken keresztül lehet megközelíteni, ezért tapasztalt túrázóknak ajánlott, megfelelő felszereléssel. Aki azonban vállalja a kihívást, különleges élményben részesülhet.

A hely egyre népszerűbb a közösségi médiában megosztott fotóknak köszönhetően, ám fontos, hogy a látogatók vigyázzanak a környezetre. A szellemvízesés valódi értéke éppen abban rejlik, hogy érintetlen, vadregényes és titokzatos marad.

A goloskarpat.info nyomán.

Kárpátalja.ma