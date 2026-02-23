Szent Márton Kórház: 35 gyermek született egy hét alatt

Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház február 23-án. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 35 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 18 kislány és 17 fiú.

Az anyukák közül:

5-en Munkácsról érkeztek,

14-en a Munkácsi járásból,

16-en pedig más városokból és járásokból.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.

Kárpátalja.ma