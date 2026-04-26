Kisláma született a Szinevéri Bioparkban

Érdekes videófelvételt rögzítettek a Szinevéri Bioparkban, ahol a látogatók alpakákkal, lámákkal, tevékkel, szarvasokkal, farkasokkal és más vadállatokkal is találkozhatnak. A Mukachevo.net hírportálon közzétett felvételen egy újszülött láma első perceibe nyerhetünk bepillantást.

A videón is látható, hogy a bébiláma jó kezekbe került, a park gondozói azonnal szárítgatni kezdik és megszabadítják a magzatburok maradványaitól. A cikk szerint ez a művelet elősegíti, hogy az újszülött jószág erőre kapva mielőbb talpra álljon.

A park többi lámájának viselkedése is különösen érdekes: az új jövevény világrajöttekor sorban megismerkednek a csöppséggel. Mint írják, ilyenkor a csordába befogadott bébiláma szagára kíváncsiak leginkább. Ez a viselkedés a csordán belüli békés összetartást szolgálja.

A 2022 elején megnyílt Szinevéri Biopark olyan környezetet teremt, ahol a vadállatok éppen úgy viselkedhetnek, akárcsak a vadonban.

Kapcsolódó: