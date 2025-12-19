Budapesten jártak a Szolyvai 1. Sz. Középiskola diákjai

Az ünnepi időszak előtt a Szolyvai 1. Számú Masaryk Középiskola felső tagozatos tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten. A kéthetes időszak alatt több mint 150 diák, valamint szülők és pedagógusok látogattak el Magyarország fővárosába.

A Svaliava.net beszámolója szerint az utazások szervezését az osztályfőnökök koordinálták. A program során a résztvevők megismerkedtek Magyarország történelmével, valamint felkeresték Budapest legfontosabb történelmi és kulturális nevezetességeit.

A kirándulás egyik kiemelkedő élménye a dunai hajókirándulás volt, amelyről a diákok megcsodálhatták a Parlamentet, a Budavári Palotát, a budai és pesti rakpartokat, valamint az esti díszkivilágításban pompázó várost. A karácsony előtti hangulatot tovább erősítette a nyüzsgő belváros, ahol számos külföldi turista is megfordult.

A tanulók felfedezték Budapest belvárosát, látták az óváros jellegzetes épületeit, köztük a Parlamentet, a Zsinagógát, valamint a szecessziós stílusú, díszes homlokzatú épületeket. A város különleges látnivalói közé tartozott a központban felállított óriáskorcsolyapálya is.

A program végén a diákok egy modern bevásárlóközpontot is felkerestek, majd élményekkel gazdagon tértek haza.

Kárpátalja.ma