Századik születésnapját ünnepelte egy técsői nő

Különleges jubileumot ünnepelt nemrég Técső egyik legidősebb lakosa, Nina Pudcsenko, aki december 5-én töltötte be 100. életévét.

A Técsői Városi Tanács hivatalos oldalán számolt be a jeles eseményről. Mint írják, az idős asszony élete egyáltalán nem volt könnyű, hiszen olyan időszakokban nőtt fel és élt, amelyek komoly megpróbáltatásokat jelentettek.

A városvezetés és a közösség tagjai jókívánságaikat fejezték ki a szépkorú asszonynak, aki példamutató életével és életerejével sokak számára jelent inspirációt.

Kárpátalja.ma