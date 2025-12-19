A téli napforduló az év azon időszaka, amikor a leghosszabb az éjszaka és a legrövidebb a nappal. Csillagászati értelemben ilyenkor a Nap a lehető legalacsonyabb pályán halad az északi féltekén, ezért a napsugarak a legkisebb szögben érik a Föld felszínét.

A jelenség az egész Földön ugyanazon a napon következik be, ám hatása az egyes földrészeken eltérően érzékelhető.

Mikor van a téli napforduló 2025-ben?

A téli napforduló általában december 20. és 22. között következik be. Ennek oka, hogy a Föld Nap körüli keringése valamivel hosszabb, mint 365 nap.

2025-ben a téli napforduló december 21-ére, vasárnapra esik.

Mi történik a téli napforduló után?

December 21-ét követően a nappalok hossza fokozatosan növekedni kezd, egészen a tavaszi napéjegyenlőségig, amely 2026. március 20-án lesz. Ekkor a nappal és az éjszaka hossza ismét egyenlővé válik.

A téli napforduló jelentősége

Sokan a téli napfordulót különleges időszaknak tartják, amely alkalmas az elcsendesedésre, az elmúlt év átgondolására és a következő évre vonatkozó tervek megfogalmazására. A hagyományok szerint erre a legalkalmasabb időpont december 21. estéje, illetve az azt követő éjszaka.

Kárpátalja.ma/pmg.ua