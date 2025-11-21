Téli pompában a Kárpátok

A Kárpátok téli arca ismét lenyűgözte a természetkedvelőket. Vaszil Ficak, a csornahorai mentőállomás vezetője újabb látványos felvételeket osztott meg a közösségi médiában. A hegyimentő szakember hagyományosan a legszebb pillanatokat örökíti meg a Pop Iván-csúcs környékéről.

A friss képeken hóval borított hegyoldalak, a csúcsok alatt gomolygó felhők és a hegylánc mögé lebukó napsütés varázslatos együttese látható. A felvételek a Csornahorai-gerincen készültek, amely minden évszakban lenyűgöző látvánnyal ajándékozza meg a látogatókat.

A fotók ismét bizonyítják, miért tartozik a Csornahora Ukrajna egyik legszebb és legnépszerűbb természeti látványosságai közé.

Kárpátalja.ma