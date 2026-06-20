Tippek a lakás lehűtésére klíma nélkül

Megérkezett az idei év első nagy hőhulláma, és vasárnap egyes helyeken akár 37 Celsius-fok is lehet. Kíváncsi, hogyan teheti hűvösebbé az otthonát anélkül, hogy sokat költene a villanyszámlára? Mutatjuk, mit érdemes kipróbálni, amikor a sötétítőfüggöny már nem elég.

Lakás lehűtése klíma nélkül

A Fixing Expert videója nyomán összegyűjtöttük a 10 legjobb tippet, amellyel légkondi nélkül, energiatakarékosan lehűtheti az otthonát.

Fagyasszon le vízzel teli palackokat, majd tegye azokat a bekapcsolt ventilátor elé! Akasszon egy nedves lepedőt vagy törölközőt a nyitott ablak elé! Lefekvés előtt spricceljen le vízzel egy lepedőt úgy, hogy minimálisan átnedvesedjen, majd terítse az ágyra! Az elpárolgó víz segít a szoba hőmérsékletének csökkentesében, és csökkenti a hőérzetet. Tegye az ágyneműhuzatot egy nagy zárható műanyag zacskóba, majd rakja be a csomagot fél órára a fagyasztóba! A huzat ugyan nem marad hideg egész éjjel, de megkönnyítheti az elalvást. Fagyasszon le néhány zselétasakot vagy vizespalackot, és tegye ezeket a lepedő, vagy akár a párna alá! Nyissa ki estére az ablakot és aludj a földön! A meleg levegő felfelé száll, így minél alacsonyabban fekszik, annál tovább élvezheti a frissen beáramló, hűvös levegőt. Cserélje le nyárra az ágyneműhuzatot! A télen jóleső műszálas és hőtartó anyagokról váltson át jól szellőző, könnyű és természetes anyagból készült huzatra. Minden elektronikai eszköz hőt termel, így estére érdemes kihúzni a konnektorból minden olyan töltőt, kábelt és készüléket, amelyekre az alvása idején nincs szükséged. Szerezzen be szobanövényeket! Ezek segítenek a beltéri levegő felfrissítésében és csökkenthetik a szoba hőmérsékletét. Használjon párátlanítót! A párás szoba ugyanis sokkal melegebbnek és fülledtebbnek érződik, ez pedig ellehetetleníti a nyugodt alvást.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images

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