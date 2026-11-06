Több mint 32 ezren váltottak mobilszolgáltatót Ukrajnában

Több mint 32 ezer előfizető váltott mobilszolgáltatót Ukrajnában 2026 októberében a telefonszám megtartásával. A három legnagyobb szolgáltató közül a Lifecell zárta pozitív mérleggel a hónapot, míg a Vodafone és a Kyivstar előfizetői veszteséget könyvelhetett el.

A telefonszámhordozási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az előfizetők szolgáltatóváltás esetén megtartsák korábbi telefonszámukat. Az októberi adatokat a Nemzeti Elektronikus Hírközlési, Rádiófrekvencia-spektrum- és Postai Szolgáltatási Szabályozó Bizottság tette közzé.

Az adatok szerint a szolgáltatóváltások többsége a három legnagyobb ukrán mobilszolgáltató, a Kyivstar, a Vodafone és a Lifecell között történt.

Az előfizetők ki- és beáramlásának egyenlege alapján a Lifecell járt a legjobban: októberben 3 950 telefonszámmal nőtt az előfizetői állománya. Ezzel szemben a Kyivstar 2 028, a Vodafone pedig 1 850 előfizetőt veszített a szolgáltatóváltások következtében.

A kisebb szolgáltatók közül az Intertelecom egyenlege 29, a Trimobé pedig 44 előfizetővel csökkent.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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