Több mint 32 ezren váltottak mobilszolgáltatót Ukrajnában
Több mint 32 ezer előfizető váltott mobilszolgáltatót Ukrajnában 2026 októberében a telefonszám megtartásával. A három legnagyobb szolgáltató közül a Lifecell zárta pozitív mérleggel a hónapot, míg a Vodafone és a Kyivstar előfizetői veszteséget könyvelhetett el.
A telefonszámhordozási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az előfizetők szolgáltatóváltás esetén megtartsák korábbi telefonszámukat. Az októberi adatokat a Nemzeti Elektronikus Hírközlési, Rádiófrekvencia-spektrum- és Postai Szolgáltatási Szabályozó Bizottság tette közzé.
Az adatok szerint a szolgáltatóváltások többsége a három legnagyobb ukrán mobilszolgáltató, a Kyivstar, a Vodafone és a Lifecell között történt.
Az előfizetők ki- és beáramlásának egyenlege alapján a Lifecell járt a legjobban: októberben 3 950 telefonszámmal nőtt az előfizetői állománya. Ezzel szemben a Kyivstar 2 028, a Vodafone pedig 1 850 előfizetőt veszített a szolgáltatóváltások következtében.
A kisebb szolgáltatók közül az Intertelecom egyenlege 29, a Trimobé pedig 44 előfizetővel csökkent.