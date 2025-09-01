Elkészült a Kárpátokon átívelő túraút első része

Átadták a Kisbereznától (Malij Bereznij) a román határig tervezett túravonal első, 55 km-es szakaszát augusztus 31-én. Az eseményről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője számolt be.

Az első szakasz a Fekete Tisza forrásánál kezdődik. A teljes 395 km hosszú útvonalat, elkészülte után, Románia, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország területén is folytatják.

A projekt célja, hogy lehetővé tegye a turisták számára a Kárpátok teljes bejárását. A tervezés két fő irányt követ: egyrészt erdei utak kiépítését, ahol kerékpárral is lehet túrázni, másrészt hegyi útvonalak létrehozását, amelyek gyalogosan és kerékpárral egyaránt bejárhatók lesznek.

