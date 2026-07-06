33 gyermek született egy hét alatt a munkácsi Szent Márton Kórházban

A munkácsi Szent Márton Kórház az elmúlt héten 33 újszülött látta meg a napvilágot az intézményben. A csecsemők között 15 kislány és 18 kisfiú született.

A kórház tájékoztatása szerint az édesanyák közül tízen Munkács városából, kilencen a Munkácsi járásból, további tizennégyen pedig Kárpátalja más településeiről érkeztek.

Az intézmény vezetése gratulált a családoknak, és jó egészséget, valamint békés, boldog gyermekéveket kívánt az újszülötteknek.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →