33 gyermek született egy hét alatt a munkácsi Szent Márton Kórházban
A munkácsi Szent Márton Kórház beszámolója szerint az elmúlt héten 33 újszülött látta meg a napvilágot az intézményben. A csecsemők között 15 kislány és 18 kisfiú született.
A kórház tájékoztatása szerint az édesanyák közül tízen Munkács városából, kilencen a Munkácsi járásból, további tizennégyen pedig Kárpátalja más településeiről érkeztek.
Az intézmény vezetése gratulált a családoknak, és jó egészséget, valamint békés, boldog gyermekéveket kívánt az újszülötteknek.
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