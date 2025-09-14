Érdekességek Ungvárról

Szeptember második hétvégéjén ünnepli fennállásának 1132. évfordulóját Ungvár. A város születésnapja alkalmából érdemes feleleveníteni néhány különleges tényt a legnyugatibb ukrán megyeszékhelyről.

Ungvár közelebb fekszik tíz európai fővároshoz, mint Kijevhez. A főváros 811 km-re van, míg Bécs 600 km-re, Budapest 300 km-re, Varsó 560 km-re, Pozsony 550 km-re, Prága pedig 740 km-re.

A Kis Ung és az egykori sziget

Kevesen tudják, hogy 1936-ig Ungvár központja tulajdonképpen egy szigeten állt. A folyó mellékága, a Kis Ung ugyanis átszelte a várost, majd újra az Ungba torkollott.

Nyolc rakpart és a híres hársfasor

A városban nyolc rakpart található, közülük a legszebb a Függetlenség rakpartja. Itt húzódik Európa egyik leghosszabb hársfasora, amelyet cseh botanikusok ültettek 1928-ban.

Korzó: a sétálóutca története

Az óváros szívében fekvő Korzó elnevezése olaszul annyit tesz: „sétány”. A város a 14. századtól közel négyszáz évig a Drugeth grófi család birtokában volt. A Korzó ma is a város egyik legpezsgőbb pontja, épületeinek stílusa a 19–20. század fordulóján alakult ki, az Osztrák–Magyar Monarchia és Csehszlovákia idején.

A szakura, Ungvár jelképe

A város legismertebb tavaszi látványossága a cseresznyefa-virágzás. Az első szakurákat a csehszlovák időszakban (1919–1939) ültették, és a helyi klímának köszönhetően hamar elterjedtek. A legrégebbi fasor az Olekszandr Dovzsenko utcán található, amely április második felében turisták ezreit vonzza.

Építészeti kincsek

Ungvár számos történelmi műemlékkel büszkélkedhet. A 11. századi gerényi rotunda, a 12. századi ungvári vár, a 17. század közepén épült Szent Kereszt felmagasztalása-székesegyház barokk belsővel, vagy az 1777-ből származó fából készült szélestói görögkatolikus Szent Mihály templom.

Nyitókép: Ivan Zavidnyak Ungvár alpolgármestere

A suspilne.media nyomán

Kárpátalja.ma