Ünnepi logóval méltatja a Google Ukrajna függetlenségét
Augusztus 24-én a Google-kereső alkalmi logóval tiszteleg Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója előtt.
Ukrajna függetlenségét 1991-ben kiáltották ki.
Aki vasárnap a Google keresőjében kíván böngészni, a szokásos felirat helyett rajzolt kék égen jelenik meg a logó, előtte Ukrajna zászlójával.
Ukrajna zászlójának napját egy nappal korábban méltatták.
Ungváron vasárnap kora reggel ünnepelték, Beregszászban augusztus 22-én méltatták a függetlenség napját.