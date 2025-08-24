Ünnepi logóval méltatja a Google Ukrajna függetlenségét

Sz. Kárpáthy Kata Színes

Augusztus 24-én a Google-kereső alkalmi logóval tiszteleg Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója előtt.

Ukrajna függetlenségét 1991-ben kiáltották ki.

Aki vasárnap a Google keresőjében kíván böngészni, a szokásos felirat helyett rajzolt kék égen jelenik meg a logó, előtte Ukrajna zászlójával.

Ukrajna zászlójának napját egy nappal korábban méltatták.

Ungváron vasárnap kora reggel ünnepelték, Beregszászban augusztus 22-én méltatták a függetlenség napját.

Kárpátalja.ma

