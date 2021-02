Van egy legyeződ? – Flörtölési tippek a múltból

Sanszos, hogy veled is megtörtént már a szitu: az első bálod alkalmával felfigyeltél egy karizmatikus srácra és mihamarabb ki akartad deríteni, hogy te is bejössz-e neki. De mi van akkor, ha sasolnád a Facebook-on, Tinderen, Instán, de nem vagy regisztrálva, még csak telefonod sincs… megszólítanád, de nem lehet, mert minden lépésed figyeli egy merev gardedám… És közben rájössz, hogy egy Jane Austen naiváira hajazó bakfis vagy, a 19. században élsz a viktoriánus kori Angliában és csak egy legyező van a kezedben! Egyet se félj, elmondom most az ilyen helyzetben teendőket. Fontos, hogy az utasításokat pontosan kövesd!

– Relaxálj! Lélegezz egyenletesen. Ennek muszáj lesz hatnia, mert a xanaxot még nem találták fel.

– Próbálj visszaemlékezni arra, amikor egy barátnőd mesélte, hogyan hódította meg legutóbbi bálján egy legyező segítségével az ő Mr. Darcy-ját.

Miért ne jöhetne be neked is? Legyezője manapság minden nőnek van. Roppant hasznos kis cucc: enyhíti szenvedéseinket a szoros, rétegelt ruháinkban rekedt hőtől; nagyszerű unaloműző, akár egy unalmas operaelőadáson vagy misén, hiszen sokszor rejtvényeket, játékokat festettek rájuk; ha el akarja kerülni az ember lánya a nemkívánatos ismerősöket: hopp csak elrejtőzik mögé és nem kell köszönni. A legromantikusabb funkciója mégis az, hogy általa képesek vagyunk diszkréten flörtölni a fiatalemberekkel.

Minden legyezőmozdulat, kéztartás más-más üzenetet hordoz. A fiúk apró cédulákon továbbítják egymásnak a „legyezőnyelv” fordítását, dekódolását. Ezeket a cédulákat találtam:

Jobb kézzel a jobb archoz érinteni a csukott legyezőt: „Igen.”

Jobb kézzel a bal archoz érinteni a csukott legyezőt: „Nem.”

Jobb kézzel elhúzni arcunk előtt a nyitott legyezőt: „Szeretlek!”

Végig húzni kezünk a csukott legyezőn: „Gyűlöllek”!

Ujjheggyel érinteni az összecsukott legyezőt: „Beszélnünk kell.”

Jobb kézzel az arc előtt tartani a kinyitott legyezőt: „Kövess!”

Leejteni a legyezőt: „Legyünk csak barátok.” – még a barátzónába történő deportálás is könnyebben lekommunikálható így.

Illusztráció

Az Északi-tenger másik partján, száz évvel korábban a franciák szépségpöttyök segítségével üzengettek egymásnak. Az arcuk különböző részeire ragasztott bájpöttyöknek eltérő jelentésük volt, hangulatokat és tulajdonságokat fejeztek ki. Például: a szemzug alá – szenvedélyes, a homlokra – méltóságteljes, az orra – pimasz, az állra – titoktartó.

Eleinte kör vagy pötty formájúra vágták őket, később viszont apró égitestformákat, tárgyakat formáltak belőlük, így a jelentésük is bonyolultabb lett. Sokan konkrétan Facebook-ként használták a saját arcukat és teljes önéletrajzokat, történeteket próbáltak magukra ragasztani… Hát igen, ilyen volt ez a francia barokk… A „szépséget” illetően nem ismertek határokat.

Gyerünk hát, virágszálam, elő a legszebb ruháddal és az ominózus legyezővel! Benne vagyunk a Bálint-napban és sok neves úr fogja összehívni a vonzó gentlemaneket a közelgő mulatságokra! Te se maradj ki az arisztokrácia fényűzéséből!

Bak-Kun Viktória

Kárpátalja.ma