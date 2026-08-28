Végvári Janka Magyarországot, Valerija Liszovszka Ukrajnát képviseli a Miss World 2026-on

A 75. Miss World-versenyen Magyarországot Végvári Janka, Ukrajnát pedig Valerija Liszovszka képviseli. A világ egyik legismertebb szépségversenyének idei mezőnyében 111 ország és terület képviselője vesz részt, a verseny szervezői pedig már ismertették azt is, milyen rendszer alapján választják ki az idei győztest.

A Miss World 2026-os versenyének különlegessége, hogy a jubileumi, 75. kiadásra újra meghatározták a továbbjutás pontos menetét. A 111 versenyzőből először 40-en kerülnek a negyeddöntőbe, kontinensenként tízen: Afrika, Amerika és a Karib-térség, Ázsia és Óceánia, valamint Európa képviselői alkotják a négy régiót.

A Top 40-be többek között a különböző Miss World-kihívások győztesei is automatikusan bekerülhetnek. A Beauty With a Purpose, a Multimedia, a Head-to-Head, a Top Model és a People’s Choice versenyek egyaránt szerepet kapnak a továbbjutásban. A Talent és a Sports kihívás összesített győztesei szintén automatikusan helyet kapnak a Top 40-ben.

A mezőnyből ezt követően választják ki a Top 20-at, majd a Top 12-t, végül pedig hat versenyző marad versenyben a Miss World koronáért. A döntő hatosban külön helyet biztosítanak a Beauty With a Purpose programnak, a négy kontinensnek, valamint a közönség szavazatának is.

A People’s Choice szavazás révén a közönségnek is jelentős szerepe lesz: a szavazatok segítségével egy versenyző egészen a Top 6-ig juthat. A Miss World tájékoztatása szerint a szavazás első szakasza szeptember 4-én, vietnami idő szerint 22.00 órakor zárul, a végső szakasz pedig a döntő idején ér véget.

Magyarországot Végvári Janka, Ukrajnát pedig Valerija Liszovszka képviseli a rangos nemzetközi mezőnyben. A versenyzők már Vietnámban készülnek a megmérettetésekre, ahol a szépség mellett többek között a tehetség, a társadalmi szerepvállalás, a kommunikációs készségek és a kifutón nyújtott teljesítmény is fontos szempont.

A jubileumi Miss World-fesztivál döntőjét szeptember 5-én rendezik a vietnámi Nha Trangban, ahol kiderül, ki viselheti a 75. Miss World koronáját.

Kárpátalja.ma

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