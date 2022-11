100 éve fedezték fel Tutanhamon fáraó sírját

Tutanhamon temetkezésének a Királyok Völgyében rejtőzködő bejárata több mint 2300 éven át őrizte a benne örök nyugalomra helyezett ifjú fáraót és annak csodálatosan gazdag sírmellékleteit. 1922. november 4-én azonban a sírhoz vezető lépcsősor felfedezésével az addig mozdulatlanságban pihenő idő hirtelen felgyorsult. Ezzel örökre megváltoztatta felfedezői és egy brit protektorátus alól felszabaduló nemzet életét: elhozva az első világháború sokkjából felocsúdó emberek számára a csoda reményét, és Napóleon egyiptomi hadjárata óta nem tapasztalt, máig ható egyiptomániát indítva el a világban. A sír fantasztikus kincseinek szisztematikus dokumentálása és múzeumba szállítása több mint 10 évig tartott, a tudományos feldolgozás és publikálás pedig még 100 évvel a felfedezés után sem zárult le.

Amatőrből egyiptológus

„Apró rést ütöttünk a bal felső sarokban, hogy lássuk, mi van mögötte. (…) Talán egy újabb lejárati lépcső (…) vagy egy kamra? Kitágítottam a rést, és a fáklya fényénél benéztem. Még mielőtt bármit is látni lehetett volna, a kiáramló forró levegő meglebegtette a fáklya lángját, de amint a szemem megszokta a pislákoló fényt, a kamra belseje fokozatosan feltárult, különleges és gyönyörű, egymás hegyén hátán fekvő tárgyak sajátos és csodálatos egyvelegével. (…) Ekkor Lord Carnarvon megkérdezte: Lát valamit? Én pedig válaszoltam neki: Igen, ez csodálatos.”

A fenti idézet Howard Carter ásatási naplójából származik, a jelenet két főszereplője pedig egy „botcsinálta” régész és egy sebességmániás angol Lord, akiket a kitartó felfedezésvágy és a kifürkészhetetlen sors 100 éve a Királyok Völgye 62-es sírjának, Tutanhamon temetkezésének bejáratához vezetett.

A vidéki művészcsaládból származó és gyenge fizikuma miatt formális iskolai oktatásban nem részesülő Howard Carter a kor kiemelkedő mecénása és műgyűjtője, William Amhurst Tyssen-Amherst rezidenciájának műkics gyűjteményében talákozott először az ókori egyiptomi kultúra tárgyi emlékeivel, ahova festőművész édesapját, a megrendelésre portré és zsánerképeket készítő Samuel Cartert kísérte el.

Az ifjú Howard kiemelkedő rajzkészsége hamar elismerést váltott ki környezetében, így nem csoda, hogy amikor az Amherst család közeli ismerőse, az Egyiptomban kutató Percy Newberry következő expedíciójához egy grafikust keresett, Howardot ajánlották. Az ifjú 1891-ben, 17 évesen léphetett először Egyiptom földjére, a közép-egyiptomi Beni Hasszán lelőhelyén található festett sírképeket dokumentáló expedíció tagjaként.

Az első ásatási évadot aztán újabbak követték. Először Tutanhamon édesapja, Ehnaton híres központjának, Amarna városának feltárásán, később pedig Hatsepszut, az ókori Théba nyugati partján fekvő emléktemplomának kutatásán dolgozott. A sem iskolai, sem pedig akadémiai képzésben nem részesült Carter tehetségesnek mutatkozott munkájában, aminek eredményeképp az Egyiptomi Régészeti Felügyelőség élén álló Gaston Maspero először 1899-ben Felső-Egyiptom (az ókori topográfia szerint az ország déli, Nílus-völgy menti területe) majd 1903-ban Alsó-, és Közép-Egyiptom műemlékeinek inspektorává, azaz felügyelőjévé nevezte ki.

A fényesen ívelő karrier azonban két évvel később hirtelen megtört: Carter egy szerencsétlen incidens következtében – feltehetően ittas francia turistákkal szólalkozott össze, majd nem volt hajlandó bocsánatot kérni tőlük – elvesztette állását. Hiába próbált patrónusa, Maspero is közbenjárni az érdekében 1905-től kezdve Howard Carter alkalmi régészeti, idegenvezetői és grafikai munkákból tartotta fenn magát, ám továbbra is Egyiptomban maradt, várva az újrakezdés lehetőségét.

Hobbiból mecénás

A sír felfedezéséhez kapcsolódó másik főszereplő George Edward Stanhope Molyneux Herbert, ismertebb nevén Lord Carnarvon, aki arisztokrata rangját Carnarvon 5. earljeként viselte. A saját családja és Rotschild-örökös felesége révén jelentős vagyonnal rendelkező Lord a sebesség megszállottjaként szívesen vásárolta és vezette a legújabb gyártmányú autómobilokat. Ez a szenvedélye majdnem a halálához vezetett, amikor 1901-ben Németországban, Bad Schwalbach felé hajtva az úton hirtelen felbukkanó ökrösszekerek miatt felborult autójával. A Lord csuklótörést és kisebb zúzódásokat szenvedett, tüdejét pedig annyira megviselte a súlyos baleset, hogy orvosai tanácsára 1903-tól kezdve a téli évszakokat a hideg és esős Anglia helyett Egyiptomban töltötte.

Lord Carnarvon az egyhangú kairói társasági életbe beleunva izgalmasabb hobbit keresett magának, amit az országban folyó régészeti kutatásokban talált meg. Első ásatási engedélyét, azaz koncesszióját Lord Carnarvon Lord Cromer, Egyiptom 1883 óta hivatalban lévő konzulja segítségével szerezte meg. Az ókori Théba nyugati partján a Királyok Völgye közelében fekvő Sheikh Abd el-Gurna dombon megkezdett ásatások azonban nem váltották be a Lord kincsekkel teli elképzeléseit, így Lord Cromer, illetve Gaston Maspero közbenjárásával 1909-ben megismerkedett az éppen „munkanélküli”, de nagyratörő terveket dédelgető Howard Carterrel.

A páros az első években a Királyok Völgye közelében fekvő nemesi nekropolisz sírjaiban tett kiemelkedő felfedezésekkel szerzett hírnevet, majd egy rövid, a Delta területén tett kitérőt követően, 1915-ben térhetett vissza az Újbirodalom uralkodóinak gyönyörűen díszített sírjait rejtő Királyok Völgyébe. Carter felső-egyiptomi inspektorként már dolgozott a völgyben, a terület kutatási engedélyét korábban birtokló nyugdíjas amerikai ügyvéd, Théodore Davis megbízásából, így nem volt ismeretlen számára a terep.

Bár Davis a koncesszió leadásakor 1914-ben régészeti szempontból ismert és feltárt területnek minősítette a Királyok Völgyét, egy évvel később Carter nagy lelkesedéssel kezdte meg kutatásait, amelyet az első világháború okozta kényszerű szünetet követően kizárólag egyetlen cél, Tutanhamon sírjának felfedezése vezérelt.

A 18. dinasztiában az Amarna-reformot végrehajtó Ehnaton fáraót követően mindössze 9 évig uralkodó Tutanhamon sírjának megtalálását Carter három, a Völgyben feltárt és a király temetkezéséhez köthető leletre alapozta. Mivel azonban a kutatás hat ásatási szezont követően sem hozott eredényt, Howard Carter 1922-ben már arról volt kénytelen megegyezni patrónusával, hogy amennyiben ez az év sem hozza meg várva várt felfedezést, úgy a szezon költségeit utólag már saját magának kell kifizetnie. Az előjelek nem voltak kedvezőek, Carter mindent egy lapra tett fel, és pár nappal a munkálatok megkezdése után a szerencse, úgy tűnt, a kegyeibe fogadta.

1922. november 4-én egyik munkása jelentette Carternek, hogy VI. Ramszesz sírjának bejáratánál egy lefelé vezető lépcső nyomait fedezték fel. A következő nap délutánjára 12 lépcsőfok megtisztítása után pedig a lejáró alján egy lepecsételt bejáratot találtak. Carter azonnal átlátta a felfedezés jelentőségét, így a továbbhaladás helyett a lépcsőt gondosan visszatemettette és üzent Lord Carnarvonnak, gratulálva a felfedezéshez. A Lord az üzenet kézhezvételét követően két héttel már megérkezett a völgybe, ahol november 23-án Carterrel közösen nyitották fel a bejáratot, majd november 26-án az előkamrába vezető átjárót, amivel feltárult előttük az ókori egyiptomi kultúra addig ismert leggazdagabb leletegyüttese.

Szenzációból kihívás

A tudományos kihívást Carter számára a négy kamrában őrzött több, mint 5000 lelet tudományos igényű dokumentálása, és a gyakran rendkívül sérülékeny tárgyak állagromlás nélkül történő kiemelése és elszállítása jelentette. Howard Carter, bár nem kapott akadémiai képzést, és régészeti tudását kizárólag terepmunkái révén szerezte, ezt a roppant komplex feladatot maradéktalanul megoldotta. Fontos segítségére volt ebben a kor kiemelkedő kutatóiból, szakértőiből álló csapata, köztük a Metropolitan Museum of Art teamjéből a fotódokumentációért felelő Harry Burton, illetve az Egyiptomi Régészeti Felügyelőség részéről a műtárgyak konzerválását végző Alfred Lucas kémikus.

A leletanyag feldolgozásában a csapat a kezdetektől fogva egységes rendszert követett. Az egyes kamrákban fekvő tárgyakat Carter egyedi számozási rendszere alapján leltári számmal látták el. Ezután került sor a leletek eredeti pozícióját dokumentáló fotók és felszínrajzok elkészítésére. A tárgyakat a felszedés során egyenként, leltári számmal azonosított kártyán dokumentáltak rövid leírás, és ahol szükséges volt, vázlatrajz kíséretében.

A szűkös sír nem adott lehetőséget a leletek helyszínen történő további feldolgozására, ezért II. Széthi a völgy egy távoli pontján fekvő sírját (KV 15) laboratóriummá alakították, ahol a leletek konzerválása és Kairóba történő szállításának előkészítése történt meg, az 55-ös sírban berendezett műteremben pedig a fényképes dokumentálás folyt. Az egyes ásatási szezonok végeztével a leleteket faládákba csomagolták, és Decauville típusú kézihajtánnyal szállították a Nílusig, onnan pedig hajón a fővárosig. A különlegesen értékes műtárgyak (aranymaszk, arany koporsók) speciális, katonákkal őrzött vasúti kocsikban utaztak Kairóig. Az első kamra leleteinek feldolgozása 1922. december 27-én kezdődött, a sírból származó utolsó tárgyak dokumentálására és konzerválására pedig tíz évvel a felfedezést követően, 1932 tavaszán került sor.

A soha nem látott gazdagságú sír tudományos feldolgozása komoly kihívást jelentett Carternek és csapatának, amit nehezített a tény, hogy a körülmények korántsem voltak ideálisak a nyugodt tudományos rendszerezéshez. A sírhoz a világ minden tájáról özönlöttek az emberek, diplomaták, politikusok, üzletemberek és a sajtó képviselői „adták egymásnak a kilincset”, hogy láthassák a nagyszerű felfedezést. Kezdetben Lord Carnarvon személyében egy megfelelő diplomáciai tapasztalattal bíró ember volt jelen a kutatásban, aki tehermentesíteni tudta Carteréket, többek között azzal, hogy 1923. január 9-én kizárólagos szerződést kötött a The New York Times napilappal a sírban folyó felfedezések publikálására.

1923. február 28-án azonban végzetes dolog történt. Lord Carnarvon egy Asszuánba tett utazása során szerzett moszkitó csípést borotválkozás közben megvágott, amitől az csúnyán elfertőződött, és az amúgy is erősen meggyengült szervezetű Lord április 5-én tüdőgyulladásban meghalt. Halálát a korabeli sajtó a kortárs irodalomban is kedvelt fáraó bosszúja toposszal vegyítve tálalta, így máig tartó legendát kreált a felfedezés köré.

A halott fáraók örök nyugalmát megzavarókra lesújtó halálos átokról szóló történeteket tovább táplálta, hogy a Lord halálát követően több váratlan haláleset történt a sírral kapcsolatba került emberek között. Herbert Winlock, a Metropolitan Múzeum vezető egyiptológusa azonban már 1934-ben írt publicisztikájában egyértelműen kimutatta, hogy a sírhoz szorosan kapcsolódó emberek elhalálozása közt nincsen az átlagosnál több korai vagy megmagyarázhatatlan haláleset. Maga a felfedező Carter például csak 1939-ben, 64 évesen, a fotós Burton pedig 1940-ben, 60 évesen hunyt el.

Barátból ellenség

A Lord halálával Carter elvesztette a kényes diplomáciai ügyekben járatos partnerét, ami az egész ásatás kimenetelére is hatással volt. Az első világháborút követően Egyiptomban a Saad Zaghlul vezetésével megerősödött nemzeti mozgalom nyomására 1922. február 22-én a brit hatalom kinyilvánította az ország függetlenségét.

Így Tutanhamon sírjának felfedezés Egyiptom nemzeti öntudatra ébredésével esett egybe, amely folyamatban a világ figyelmét az országra irányító sírlelet és ezzel együtt az ókori egyiptomi kultúra is hangsúlyos szerephez jutott. Az egyiptomi kultúrában, az irodalom, a színház és a zene területén egy csapásra elterjedtek az addig mellőzött ókori kultúrából származó témák, motívumok, amelyek ekkorra a szárnyát bontogató nemzet identitásának fontos pillérévé váltak, a dicső múltat kínálva az önmagát kereső jelen számára.

A helyi sajtó a The New York Times számára biztosított privilégiumot a korábbi brit kolonialista felfogás jeleként értékelte. Ezt tetézte a felfedezők oldaláról tükröződő szándék is, mely szerint a lelet minél nagyobb részét ki akarták vinni az országból. Ennek törvényi hátterét a koncesszió azon pontjai adták meg, amelyek szerint a bolygatott, azaz nem teljes mértékben érintetlen sírok leletanyagára a leletmegosztás szabályát kell alkalmazni. Carterék a feltárás során két korábbi behatolás nyomait is dokumentálták, így a törvények értelmében a kincsek egy része az ásatást szponzoráló Lord Carnarvont illette. A Lord azonban meghalt, Carter pedig a diplomáciailag kényes helyzetben hibát hibára halmozott.

A felfedezést követő, 1923 októberében megkezdődött második ásatási szezon során, amikor az újonnan kinevezett munkaügyi miniszter a muzulmán törvényekre hivatkozva megtiltotta, hogy az expedíció résztvevőinek feleségei jelen lehessenek a szarkofág felnyitásakor, Carter egyszerűen lezáratta a sírt, amire válaszul azonnal felfüggesztették az ásatási koncessziót. A megoldás keresése helyett Howard Carter angliai és amerikai előadókörútjára távozott. Távollétében egy ellenőrzés során egy, a házában lévő borosládában a fáraói sírból származó és leltári szám nélküli, fából készült festett szoborfejet találtak.

Egy műtárgy engedély nélkül történő kicsempészése egy múltjára, kulturális örökségére kiemelten figyelő országban tovább súlyosbította a felfüggesztett kutatás helyzetét, és akár az ásatás folytatását is veszélyeztető következményekkel járhatott volna. Carter azonban bocsánatot kért, és az ügy csendben elrendeződött, mi több az egyiptomi politikai változásoknak köszönhetően 1925-ben visszatérhetett munkájához.

A feltárás folytatásához az ekkorra már meggyengült pozíciójú kutató jelentős engedményeket volt kénytelen tenni, amelyek közé tartozott, hogy a Carnarvon család 35.000 font kárpótlás ellenében elvesztette jogát a sírban talált leletek megosztására.

Howard Carter 1932-re zárta le a sírban talált leletek dokumentációjának és konzerválásának monumentális munkáját és hozzákezdhetett a sír tudományos feldolgozásához. A feltárás során három kötetben megjelent népszerűsítő munka mellett a hat kötetesre tervezett monumentális publikáció Carter 1939-ban bekövetkezett halála miatt azonban nem készült el.

Az 1922-ben történt felfedezést követően Tutanhamon sírjából tíz év alatt több, mint 5000 műtárgyat emeltek ki, konzerváltak és szállítottak a kairói egyiptomi múzeumba, amelynek kiállítóterei és raktárai a mai napig őrzik a páratlan leletegyüttest. Azonban a sírban talált leletek még mindig csak kis része került tudományos feldolgozásra, így Carter modern kori követőinek ez lehet a következő feladat, hogy beteljesítsék a 100 évvel ezelőtt megkezdett munkát.

Forrás: mult-kor.hu