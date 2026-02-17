Barangolás a csillagok között – csillagászati előadást tartottak Beregszászban

Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza, a Morus Vezetőképző Akadémia oktatója tartott előadást február 16-án este Beregszászban az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban.

A program a Morus Vezetőképző Akadémia és az Ortutay-központ újabb együttműködésének keretében valósult meg.

Fockter Zoltán nem először járt Kárpátalján, a Mathias Corvinus Collegium munkatársaként rendszeresen vezet foglalkozásokat az MCC beregszászi diákjainak is.

Ezúttal Barangolás a csillagok között – általános tudnivalók az űrhajósok munkájáról címmel tartott előadást az érdeklődőknek.

Az est első felében az űrhajózás történetét ismertette, mely az 1940-es években vette kezdetét, és 1957-től – a Föld első műholdjának (Szputnyik–1) indításával – hatalmas léptékben halad előre. Beszélt az amerikai és az orosz űrkutatás egyes korszakairól, továbbá a magyar űrhajózás múltjáról. Kiemelte az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan életpályáját, aki 1980-ban a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén jutott el a világűrbe. Büszkén hangoztatta, hogy 45 évvel később, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretében az Axiom Mission 4 legénységének tagjaként 2025. június 25-én egy másik magyar űrhajós, Kapu Tibor szintén eljutott a világűrbe, ahol 20 napot töltött el. Ezalatt az idő alatt a magyar űrhajós elsősorban magyar fejlesztésű űrkutatási eszközöket tesztelt, továbbá magyar kutatók által előkészített tudományos kísérletet végzett el, köztük 25 magyar fejlesztésű projektet.

Az előadás második felében Fockter Zoltán az űrállomások – a többi között a Mir, a Nemzetközi Űrállomás, Tienkung – létrejöttéről és tevékenységéről beszélt. Az általános ismertetés mellett kitért az űrállomáson szolgálatot teljesítő asztronauták mindennapjaira is. A jelenlévők megtudhatták, hogyan étkeznek az űrben az űrhajósok, mit fogyasztanak, hogyan tisztálkodnak és figyelnek oda testi-lelki egészségük megőrzésére az extrém körülmények között. Az is kiderült, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy űrhajós legyen valaki. Az előadás végén a közönség soraiból érkező kérdésekre is válaszolt Fockter Zoltán.

A Morus Vezetőképző Akadémia és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ az év során még újabb előadásokat tervez Beregszászban.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma