Eddig ismeretlen kozmikus objektumot fedeztek fel a NASA űrteleszkópjával

A Hubble-űrteleszkóp egy eddig ismeretlen, csillagok nélküli kozmikus objektumot azonosított a közeli univerzumban. A Cloud 9 névre keresztelt sötétanyag-felhő ritka bepillantást engedhet a galaxisok keletkezésének legkorábbi szakaszába.

A Hubble-űrteleszkóp segítségével csillagászok egy új típusú kozmikus objektumot fedeztek fel:

egy „meghiúsult galaxist”, vagyis egy sötét anyagból és gázból álló felhőt, amelyben egyetlen csillag sem található

– írja a Space.com.

Az objektum mintegy 14 millió fényévre van a Földtől, a Messier 94 spirálgalaxis peremvidékén, és a Cloud 9 becenevet kapta. A kutatók szerint a Cloud 9 különlegessége abban rejlik, hogy szinte teljes egészében sötét anyag uralja.

Bár hidrogéngáz jelen van benne, a csillagkeletkezés nem indult el, feltehetően azért, mert nem gyűlt össze elegendő gáz ehhez. A tudósok ezt egy „meghiúsult galaxisnak” tekintik, amely az univerzum korai időszakából fennmaradt ősi építőelem lehet.

A Cloud 9 az úgynevezett RELHIC-ek közé tartozik – vagyis olyan hidrogénfelhők közé, amelyeknek a létezésére eddig csak elméleti síkon lehetett következtetni. Most viszont a Hubble a gyakorlatban is igazolta, hogy létezhetnek.

Az űrteleszkóp nagy érzékenysége tette lehetővé annak egyértelmű kimutatását, hogy az objektumban valóban nincsenek csillagok.

A felfedezés arra utal, hogy a közeli univerzumban további hasonló, „meghiúsult” galaxisok rejtőzhetnek. A Cloud 9 csillagmentes természete pedig egyedülálló lehetőséget kínál a sötét anyag vizsgálatára, amely az univerzum anyagának döntő részét alkotja, mégis közvetlenül láthatatlan marad.

Forrás: hirado.hu