A magyar tudományos kapcsolatok erősödése: szerződéskötés és konferencia Ungváron

Együttműködési szerződést kötöttek a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet tanszékei.

A két oktatási intézetet immár szerződés is egyesíti törekvéseikben: név szerint a magyar–magyar tudományos kapcsolatok elmélyítésében és a közös kutatási, oktatási tevékenységek hosszú távú megerősítésében. A szerződést Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor, Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének Regionális Történeti és Művelődéskutatási Tanszéke tanszékvezetője, valamint Dr. Zékány Krisztina és Dr. Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének Magyar Filológiai Tanszékének és Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének tanszékvezetői írták alá.

A megállapodás hét kiemelt célkitűzést foglal magában:

Egyetemi hallgatók tanévközi és nyári gyakorlatos csereprogramja. Egyetemi oktatók és munkatársak csereprogramja, az oktatók kölcsönös részvétele egymás oktatási és kutatási tevékenységében, szakdolgozati konzulensi és opponensi tevékenységben. Együttműködés oktatási és kutatási projektek fejlesztésében, közös pályázatok benyújtása. Együttműködés közös képzések indításában és működtetésében. Információcsere a tudományos és oktatási tevékenységről, fejlesztési tervekről. Kiadványok közös megjelentetése, szerzőként és szerkesztőként való részvétel egymás kiadványaiban. Tudományos konferenciák és szakmai találkozók közös szervezése és részvétel egymás rendezvényein.

Az ünnepélyes szerződéskötést nemzetközi tudományos konferencia követte, ugyanis az Ungvári Hungarológiai Központban összegyűltek a magyar szórvány napját is ünnepelték. A konferencia a magyar szórványközösségek jövőjét érintő legfontosabb kutatási és oktatási feladatokról szólt.

A felszólalók közt tisztelhette a közönség Prof. Dr. Pusztay Jánost, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet kutatócsoportjának vezetőjét, Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábort, a THE Regionális Történeti és Művelődéskutatási Tanszék vezetőjét, Dr. Zubánics Lászlót és Dr. Zékány Krisztinát. Jelen volt és köszöntőt mondott továbbá Dr. Spenik Sándor, az UNE UMOTI igazgatója, Dr. Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa képviseletében és Bordás István, a THE képviseletében.

A rendezvény a THE könyvadományának átadásával zárult.

Szlucky Eleonóra

Kárpátalja.ma