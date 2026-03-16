Kárpátalján találkoztak a fiatal geográfusok

Kárpátalján rendezték meg a Fiatal Ukrán Geográfusok Egyesületének (УСМГ) hatodik tudományos iskoláját, mely témaként a megye tapasztalatait vizsgálta, mint etnokulturális régióét, külön hangsúlyt fektetve a magyar közösséggel való együttélésre.

A rendezvény fő célja bemutatni a megye népeinek együttélését, eloszlatni a különböző Kárpátaljával kapcsolatos sztereotípiákat.

A programsorozat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és az egyesület közös szervezésében valósult meg 2026. március 12–15. között.

Az esemény Ungváron kezdődött, ahol a résztvevők a megye nemzeti kisebbségeinek kulturális központjában kerekasztal-beszélgetésen vettek részt különböző nemzetiségek képviselőivel, valamint az oktatás és kultúra terén dolgozó személyekkel. Ezután kirándulásra indultak Ungvár központjában.

A program este Beregszászban folytatódott. Később sor került egy Kárpátaljáról szóló társasjáték bemutatására és kipróbálására.

A játék érdekessége, hogy két, Kelet-Ukrajnából áttelepült hölgy alkotta meg, annak tiszteletére, hogy befogadta őket a helyi közösség.

A második nap eseményeinek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem adott otthont, ahol először az esemény hivatalos megnyitójára került sor. A résztvevőknek bemutatták az egyetem épületét, és előadásokat hallgathattak Kárpátalja földrajzi fekvéséről, nemzetiségi összetételéről és a régió történetéről.

Délután a régió természeti adottságait vizsgálták a Beregszászi-dombvidéken. Szombaton az egyetemen Kárpátalja turisztikai látnivalóiról tartottak előadást, majd terepi megfigyeléseket végeztek a járás magyar falvai között.

Benében borkóstolón, Kovászón iskolalátogatáson mélyítették tudásukat, Beregardóban pedig kulináris tapasztalatokat szerezhettek a résztvevők a bográcsgulyás készítése és elfogyasztása által.

Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a nemzeti kisebbségek kulturális központja és a Beregardói Hegyalja Levendulamező támogatását és közreműködését az esemény lebonyolításában.

Gyöngyössy Tibor