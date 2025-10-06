Két amerikai és egy japán tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

A Nobel bizottság indoklása szerint a három tudós azonosította az immunrendszer biztonsági őreit, a regulációs T-sejteket, amelyek megakadályozzák, hogy immunsejtjeink saját szervezetünket támadják.

Eredményeik reményt nyújtanak az autoimmun betegségek kezelésére vagy gyógyítására, hatékonyabb rákkezeléseket tehetnek lehetővé, és segítségükkel megelőzhetők lehetnek a súlyos szövődmények az őssejtátültetések után

– hangzott el a bejelentéskor.

Az immunrendszer az evolúció remekműve. Nap mint nap megvéd minket a szervezetünket megfertőzni próbáló több ezer különböző vírustól, baktériumtól és egyéb mikrobától. Működő immunrendszer nélkül nem tudnánk túlélni. Az immunrendszer egyik rendkívüli képessége, hogy azonosítani tudja a kórokozókat és meg tudja különböztetni őket a szervezetünk saját sejtjeitől. Az egészségünket fenyegető mikrobák különféle alakot öltenek, sokan közülük az álcázás érdekében hasonlóságokat is kifejlesztettek az emberi sejtekkel. Hogyan tudja tehát az immunrendszer nyomon követni, hogy mit kell megtámadnia és mit kell védenie?

Az idei díjazottak „felfedezései döntő jelentőségűek voltak annak megértésében, hogyan működik az immunrendszer, és miért nem alakulnak ki mindannyiunkban súlyos autoimmun betegségek„

– hangsúlyozta Olle Kämpe, a Nobel-bizottság elnöke.

Szakagucsi Simon 1995-ben tette első kulcsfontosságú felfedezését, amikor a terület sok kutatója még azt gondolta, az immuntolerancia kizárólag úgy alakul ki, hogy a potenciálisan káros immunsejtek elpusztulnak a csecsemőmirigyben a központi immuntolerancia elnevezésű folyamat során. A japán tudós azonban bebizonyította, hogy az immunrendszer működése ennél összetettebb, és olyan, addig ismeretlen immunsejteket fedezett fel, amelyek védenek minket az autoimmun betegségektől.

Mary Brunkow és Fred Ramsdell 2001-ben egy másik, kulcsfontosságú felfedezést tett, amikor azt vizsgálták, hogy egy bizonyos egértörzs miért volt az átlagnál hajlamosabb az autoimmun betegségekre. Rájöttek, hogy ezek az egerek egy mutációt hordoznak egy génjükben, amelyet Foxp3-nak neveztek el. Azt is bebizonyították, hogy ennek a génnek az emberi megfelelőjében előforduló mutációk okozzák az IPEX (X-kromoszómához kapcsolt immundiszregulációs szindróma) nevű súlyos autoimmun betegséget.

Szakagucsi két évvel később kapcsolta össze a két felfedezést, és bebizonyította, hogy a Foxp3 gén irányítja az általa 1995-ben azonosított immunsejtek képződését. Ezek a sejtek, amelyek ma szabályozó vagy regulátoros T-sejtek néven ismertek, figyelemmel kísérik a többi immunsejtet, és biztosítják, hogy immunrendszerünk tolerálja saját szöveteinket.

A három tudós felfedezései alapozták meg a perifériás immuntoleranciával foglalkozó új tudományterületet, lendületet adva a rák és az autoimmun betegségek gyógyítását célzó orvosi kezelések fejlesztésének. Felfedezésük növelheti a szervátültetések sikerességét is, amelyek legnagyobb kockázatát éppen az új szervet megtámadó immunrendszer jelenti. A felfedezések nyomán kifejlesztett kezelések közül több is a klinikai vizsgálatoknál tart.

A 64 éves Mary E. Brunkow a Princeton Egyetemen végzett, és a seattle-i Redszerbiológiai Intézet tudósa. A 65 éves Frederick J. Ramsdell a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i intézményében (UCLA) doktorált, és a San Franciscó-i Sonoma Biotherapeutics biotechnológiai vállalat tudományos tanácsadója. A 75 éves Szakagucsi Simon pedig a Kiotói Egyetemen kapott diplomát és doktori fokozatot, és jelenleg az Oszakai Egyetem professzora.

A kitüntetettek 11 millió svéd koronán (388 millió forinton) osztoznak egyenlő arányban. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.

Tavaly az amerikai Victor Ambros és Gary Ruvkun vehette át az orvosi Nobelt a mikro-RNS és a poszttranszkripciós génszabályozásban betöltött szerepének felfedezéséért.

Az orvosi-élettani Nobel-díjak bejelentésével kezdődött Nobel-hét kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön pedig az irodalmi Nobel-díjak nyerteseinek kihirdetésével folytatódik. Pénteken a Nobel-békedíj győztesét jelentik be, a közgazdasági Nobel-emlékdíjast pedig október 13-án nevezik meg.

