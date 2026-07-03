Különleges bolygóegyüttállás lesz látható szombat hajnalban

Szombat hajnalban különleges bolygóegyüttállásnak lehetnek tanúi az égbolt szerelmesei: a Mars és az Uránusz rendkívül közel kerül egymáshoz a Fiastyúk alatt, a látványos jelenség megfigyeléséhez azonban legalább egy binokulárra lesz szükség.

A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges majd – írja közleményében a Svábhegyi Csillagvizsgáló, amely rendhagyó hajnali észlelési programmal készül a különleges alkalomra.

A két bolygó napokon át egyre közelebb kerül egymáshoz, így július első napjaiban is már érdemes egy nagyobb binokulárral követni őket.

A jelenség július 4-én, hajnali 3 óra 15 körül figyelhető meg legkedvezőbben az északkeleti-keleti horizonton, amikor a Mars még csak nagyjából 7 fokkal jár majd a látóhatár felett.

A megfigyeléshez mindenképpen olyan helyszín szükséges, ahonnan a keleti horizont teljesen szabadon látható, mivel az égitestek viszonylag közel járnak a látóhatárhoz. A két bolygó rendkívül közel, nagyjából 10 ívperces látszólagos távolságra kerül egymástól.

A Mars és az Uránusz teljesen eltérő fényességűnek és színűnek mutatkozik majd. A Mars egy szabad szemmel is látható, narancsos színű csillagnak látszik, közepes fényességgel, az Uránusz azonban jóval halványabb, így csak binokulárban lesz látható.

Az Uránuszt a Mars mellett balra, egészen közel kell keresni, egy halvány csillagnak látszik majd, amely a narancsos vörös Mars mellett enyhén zöldes-kékes színű lesz. A Fiastyúk csillaghalmazának csillagai szabad szemmel is megfigyelhetők lesznek a bolygópáros fölött mintegy 5 fokkal.

Állványos csillagászati távcsővel érdemes a bolygópárt felnagyítani, és legalább 150–200-szoros nagyításon vizsgálni őket. Mindkét bolygó korongja igen kicsi, de hasonló méretű. Az alacsonyan járó bolygók apró korongjain részleteket nem nagyon lehet majd látni, érdemes viszont összehasonlítani a két bolygókorong felületi fényességét.

Az ilyen bolygóegyüttállások önmagukban sem gyakoriak, a Fiastyúk közelsége pedig most még különlegesebbé teszi az eseményt. A legközelebbi, könnyen megfigyelhető Mars–Uránusz együttállás 2036-májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb, 1 fokra lesz egymástól.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló hajnali távcsöves bemutatóval készül, ahol szakvezetés mellett figyelhető meg a Mars és az Uránusz együttállása.

Forrás: hirado.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →