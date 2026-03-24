Holdbázis, űripar és nukleáris hajtómű a NASA új tervei között

A NASA nem apró lépésekben gondolkodik. Az „Ignition” eseményen bemutatott új stratégia szerint az emberiség visszatérése a Holdra már nem távoli cél, hanem egy gyorsan közelgő realitás, ráadásul egy állandó bázissal együtt.

A középpontban az Artemis program áll, amelyet teljesen új pályára állítanak. A korábbi, ritka és költséges küldetések helyett egy folyamatos jelenlét kiépítése a cél: először évente, később akár félévente érkező missziókkal. A holdbázis nem egyszerre épül fel, hanem lépésről lépésre:

először robotok és műszerek térképezik fel a terepet, majd ideiglenes lakóegységek jelennek meg, végül pedig kialakulhat egy tartós emberi jelenlét.

Közben a Föld körül is átalakul minden. Az International Space Station kora lassan lejár, és a NASA egy új modellt épít: kereskedelmi űrállomásokat, ahol már nem az állam, hanem a piac diktálja a tempót. Az űr így nemcsak kutatási tér, hanem gazdasági övezet is lesz.

A tudományos fronton sincs lassítás. A James Webb Space Telescope már most új korszakot nyitott a csillagászatban, de úton van a következő generáció: a Nancy Grace Roman Space Telescope a sötét energia titkait kutatja majd, míg a Dragonfly mission egy nukleáris meghajtású drónnal vizsgálja a Titán felszínét.

A legmerészebb húzás azonban egy új űrhajó: a Space Reactor-1 Freedom. Ez lehet az első olyan interplanetáris jármű, amely nukleáris elektromos hajtással működik, és jóval hatékonyabban juthat el a Marsig sőt, még távolabb. Ha a terv beválik, a Hold hamarosan nemcsak egy célpont lesz az égen, hanem az emberiség következő „előretolt bázisa” a Naprendszerben.

