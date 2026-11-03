Sikeresen megvédte doktori értekezését Papp Gabriella, a Rákóczi Egyetem oktatója

Papp Gabriella, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója 2026. október 30-án sikeresen megvédte doktori értekezését a Debreceni Egyetemen, matematika- és számítástudományok tudományágban.

A Bloom-taxonómiára épülő tudásmérő e-tesztek szerkesztése és motivációs szerepe a felsőfokú matematikaoktatásban című disszertációjának témavezetője Dr. Korenova Lilla főiskolai tanár volt. A nyilvános vita bírálóbizottságát Dr. Bérczes Attila Jenő egyetemi tanár vezette, az értekezés hivatalos bírálói Herendiné Dr. Kónya Eszter és Dr. Debrenti Edith egyetemi docensek voltak.

A kutatás az elektronikus tesztek alkalmazási lehetőségeit vizsgálta a felsőfokú matematikaoktatásban, különös tekintettel a hallgatók tudásszintjének mérésére és tanulási motivációjára. Az empirikus vizsgálatok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (ma egyetem) és a Selye János Egyetem hallgatóinak bevonásával valósultak meg.

Az eredmények rámutattak arra, hogy a megfelelően megtervezett digitális tesztek alkalmasak a tudásbeli különbségek és a tanulási nehézségek feltárására. A vizsgálat szerint a hallgatók számára az összetettebb gondolkodást igénylő feladatok jelentik a nagyobb kihívást, az e-tesztek kitöltésére pedig különösen ösztönzően hat, ha eredményük beszámít a tantárgyi értékelésbe. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a felsőfokú matematikaoktatás mérési és értékelési gyakorlatának megújításához.

Papp Gabriella a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte meg felsőoktatási tanulmányait matematika szakon, ahol 2017-ben mester fokozatú diplomát szerzett. 2016-tól a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatójaként dolgozik. Kutatási területéhez tartozik az informatikai és matematikai szakdidaktika, valamint a hagyományos és elektronikus tesztek alkalmazása a matematikaoktatásban. Tudományos munkásságát több hazai és nemzetközi szakfolyóirat is jegyzi, számos publikáció szerzője és társszerzője.

Gratulálunk Papp Gabriellának a sikeres védéshez, és további eredményes oktatói és kutatói munkát kívánunk!

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →