Tatárjárás nyomában: újabb leletek kerültek elő a tázlári ásatáson

Több évtizedes kutatások újabb mérföldkövéhez érkezett a tázlári Templomhegyen végzett feltárás. Az Ásatárs Kft saját erőből végzett munkája során újabb bizonyítékokat találtak a tatárjárás korának pusztításairól. Gallina Zsolt részletes beszámolót tett közzé a közösségi oldalán.

A tázlári lelőhelyen 2003 óta folynak feltárások, amelyek során már több mint 8000 négyzetméternyi területet kutattak meg.

Itt tárták fel többek között egy gazdag honfoglalás kori női lovas temetkezést, Árpád-kori és kun eredetű templomokat, több mint nyolcszáz sírt, valamint számos, a tatárjárás idejére datálható áldozat maradványait.

A dokumentált jelenségek száma mára elérte a 1400-at.

A legújabb eredmények ismételten ráirányítják a figyelmet a lelőhely különleges jelentőségére. A most feltárt objektumok között szerepel a Duna–Tisza köze legnagyobb ismert tatárjárás kori védműrendszere. Egy közel 100 méteres átmérőjű, hármas körárok, amely nem temetőkerítésként, hanem védelmi célból épült a betörő mongol hadak ellen. Az ostrom pusztulási rétegei – elrejtett edények, bedőlt deszkafalak, égett kőtöredékek, valamint emberi és állati csontmaradványok – megdöbbentő képet rajzolnak a történelmi események brutalitásáról.



A 2025-ben végzett feltárás során a külső árokból néhány emberi koponya, a középső árokból pedig egy közel négy méteres szakaszon emberi tetemek maradványai kerültek elő. Két különösen megrázó lelet is napvilágra került: egy-egy felhúzott lábakkal, összekötözve eltemetett, illetve fej nélküli áldozat maradványai.

A feltárásokat fémdetektoros leletfelderítés is kiegészítette, amely során honfoglalás kori lószerszámveretek, ezüstgyűrűk, Árpád-kori és tatárjárás kori érmék, öv- és pártaveretek is előkerültek.

A kutatások tudományos értékén túl fontos ismeretterjesztő szerepet is betöltenek. 2014-ben létrehozták a tázlári régészeti emlékparkot, amelyet azóta is folyamatosan fejlesztenek. A helyszínen rekonstruálták a templomokat és a védműveket, információs táblákkal kiegészítve, hogy a látogatók is közelebb kerülhessenek a történelem e tragikus, de tanulságos korszakához.

A legújabb feltárás eredményei tovább erősítik Tázlár pozícióját mint a tatárjárás egyik legjelentősebb magyarországi régészeti lelőhelyét nemcsak a védművek mérete, hanem az áldozatok magas száma miatt is.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Facebook/Zsolt Gallina