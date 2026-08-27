Tudományterületek találkozása a Doktorok Kollégiumának nemzetközi konferenciáján

Nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma augusztus 24–26. között Budapesten. A rendezvénynek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara adott otthont. A Ráday Házban megrendezett eseményen a hazai szakemberek mellett több tudományterület kutatói is részt vettek. A konferencia plenáris és szekcióülései a református teológia, egyháztörténet, egyházművészet, egyházi néprajz, muzeológia és több kapcsolódó tudományterület aktuális kérdéseit járták körül.

A Doktorok Kollégiuma plenáris- és szekcióüléseinek háromnapos programja augusztus 24-én plenáris üléssel kezdődött. A megnyitót Vladár Gábor, a Doktorok Kollégiumának elnöke tartotta, majd az imádság témaköréhez kapcsolódó előadások hangzottak el. A nyitónap szakmai programját az imádságról és az Úr imádságáról szóló ökumenikus kerekasztal-beszélgetés gazdagította, amelyben református, evangélikus, római katolikus és zsidó vallási képviselő is részt vett.

A konferencia második napján már több szekcióban folyt a tudományos munka. A program szerint a szekcióülések több időpontban és több helyszínen, párhuzamosan zajlottak, lehetőséget teremtve arra, hogy a különböző tudományterületek képviselői saját kutatási témáikat mutassák be és vitassák meg.

Különösen fontos volt a kárpátaljai kutatók jelenléte az Egyházi Néprajzi és Muzeológiai Szekció munkájában. A szekció az Egyházművészeti Szekcióval közös üléssel kezdődött, majd önálló szakmai programmal folytatódott.

A szekció előadói között három kárpátaljai kutató is szerepelt, dr. Gál Adél, dr. Kész Barnabás és Kész Réka. Jelenlétük azért is figyelemre méltó, mert a konferencia Egyházi Néprajzi és Muzeológiai Szekciójában is ők képviselték Kárpátalját.

Elsőként Kész Barnabás, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának munkatársa, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense tartott előadást 1848-as ereklyék a Debreceni Református Kollégium Múzeumában címmel.

A kárpátaljai vonatkozásokat közvetlenül is megjelenítő szakmai előadást tartott Gál Adél, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszékének oktatója. Szakrális textíliák és vallási szimbólumok a Polónyi Katalin Textilmúzeum gyűjteményében című előadásában a beregi textilhagyomány egy különleges, vallási jelentéstartalmakat hordozó tárgyegyüttesét mutatta be.

A kárpátaljai kutatók sorát Kész Réka, a Sóstói Múzeumfalu muzeológusa, a Debreceni Egyetem BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója zárta. Előadásának címe A karácsonyi dramatikus játékok kutatásának lehetőségei a 21. századi Kárpátalján volt. A téma a kárpátaljai népi vallásosság és a dramatikus népszokások jelenkori kutatásának lehetőségeire irányította a figyelmet.

A szekció programja jól érzékeltette az egyházi néprajz és a muzeológia sokrétűségét. Az előadások olyan témákat érintettek, mint Bálint Sándor kutatói szemlélete, a gyász és az elmúlás múzeumi bemutatása, a fejfa alakú sírjelek kutatása, a szakrális textíliák és vallási szimbólumok, a nagypénteki néprajzi hagyományok, valamint a karácsonyi dramatikus játékok.

A konferencia nem csupán előadásokból állt. A résztvevők számára lehetőség nyílt a szakmai vitákra és kötetlen eszmecserére is. Az Egyházi Néprajzi és Muzeológiai Szekció programját követően a résztvevők tárlatvezetés keretében tekinthették meg a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának egyházi gyűjteményét, majd vita és kötetlen beszélgetés zárta a szekció szakmai programját.

A Doktorok Kollégiuma háromnapos rendezvénye augusztus 26-án a szekcióülések folytatásával, majd a Doktorok Kollégiuma közgyűlésével zárult.

A budapesti konferencia így nemcsak a különböző tudományterületek képviselőinek találkozási lehetőségét biztosította, hanem fontos fórumot jelentett a Kárpát-medencei magyar tudományosság számára is.

René

Kárpátalja.ma

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