Új kígyófajt fedeztek fel Dél-Kínában

Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók a dél-kínai Kuanghszi Csuang Autonóm Területen található Huaping Nemzeti Természetvédelmi Rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére – jelentette a kínai állami média vasárnap.

A Kuanghszi nádikígyóként elnevezett faj felfedezéséről a Zoosystematics and Evolution című tudományos folyóirat számolt be áprilisban. A kutatás a rezervátumban zajló átfogó biodiverzitás-felmérés részeként történt, amelyben a Kuanghszi Természettudományi Múzeum kutatói is részt vettek.

A valamivel több mint 20 centiméter hosszú, barnás színű kígyó hátán hét sötét, szakaszos csík húzódik, pikkelyeinek szélén pedig hálószerű mintázat figyelhető meg. A faj főként éjszaka aktív, és életének nagy részét avarban, korhadó talajban, illetve sziklarepedésekben tölti.

A kutatók mintegy 760 méteres tengerszint feletti magasságban, lombhullató erdőkben találták meg az állatot, amely főként gilisztákkal és lágy testű rovarlárvákkal táplálkozik.

A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező, és az emberre nem jelent veszélyt. Veszély esetén teste nyolcas alakot vesz fel, vagy tompa, lekerekített farkát felemeli, hogy az fejnek tűnjön. Erről a sajátos viselkedésről kapta a „kétfejű kígyó” elnevezést – áll a beszámolóban.

A jelentés szerint a Huaping rezervátumban ez az idei év második jelentős állattani felfedezése: korábban egy új varangyfajt is azonosítottak a területen. A kutatók szerint az új fajok felfedezése megerősíti, hogy Észak-Kuanghszi őserdei kiemelt jelentőségű élőhelyet és génmegőrző területet jelentenek a ritka fajok számára.

Forrás: MTI

Fotó: China Media Group