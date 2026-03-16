A Kárpát-medence legnagyobb népművészeti ünnepéről szóló filmet mutat be a közmédia

Országos tévépremierként látható az M5 kulturális csatornán március 18-án 19 órakor a Múltból épülő jövő – Sereglés 2025 című dokumentumfilm, amely a Kárpát-medence népművészetének egyik legkülönlegesebb, közösségteremtő eseményét idézi meg.

Az alkotás a Sereglés 2025 rendezvénysorozat hangulatát és üzenetét mutatja be: azt a napot, amikor a Kárpát-medence magyar közösségei egyszerre, közel kétszáz helyszínen ünnepelték közös kulturális örökségüket. A dokumentumfilm betekintést nyújt abba az élő hagyományba, amelyben népzenészek, néptáncosok és kézműves mesterek tízezrei kapcsolódnak össze a múlt értékein keresztül.

A 2025. szeptember 20-án megrendezett esemény különlegessége az volt, hogy a programok minden településen azonos időben kezdődtek. Délelőtt népviseletes felvonulás indult a helyi közösségek számára fontos épített örökségi helyszínekhez, ahol a résztvevők saját tájegységük népdalait énekelték el, majd egyházi vezetők áldása kísérte a közös ünneplést.

A program egyik csúcspontja a közös csárdás volt, amelyet a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népzenész, érdemes kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője, Pál István „Szalonna” összeállítása alapján táncoltak el a jelenlévők saját tájegységük stílusában. Ezzel a szervezők a csárdás előtt is tisztelegtek, amely 2024 decemberében felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének nemzetközi listájára.

A dokumentumfilm nemcsak a nagyszabású közös pillanatokat tárja a néző elé, hanem a nap további eseményeit is: kézműves mesterségbemutatókat, műhelyfoglalkozásokat, népzenei és néptánc gálaműsorokat, valamint a hagyományos magyar táncházakat, amelyek minden helyszínen az egész napos programsorozat záróakkordját jelentették. Az alkotás egyszerre kulturális dokumentum és közösségi portré: megmutatja, hogyan él tovább a Kárpát-medence magyar népi kultúrája a mindennapokban, és miként válik a hagyomány a közösségi identitás és az összetartozás egyik legerősebb forrásává.

A Sereglés rendezvénysorozat a Csoóri Sándor Program részeként jött létre. A program a népi kultúra közösségteremtő műfajait támogatja: néptánc- és népzenei együtteseket, népdalköröket, valamint tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségeket Magyarországon, a nemzetiségi közösségekben és a határon túli magyar területeken. A kezdeményezés célja a szakmai munka fejlesztése, a tudásátadás elősegítése és a közösségek megerősítése, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő közreműködésével. A finanszírozást a Csoóri Sándor Alap biztosítja, és a program a tervek szerint 2026-ban is folytatódik.

Kiemelt kép forrása: MTVA