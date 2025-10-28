Dobóruszkán emlékeztek Eger hős kapitányára, Dobó Istvánra

Október 25-én ünnepi megemlékezést tartottak Dobóruszkán, Eger várának legendás kapitánya, Dobó István sírhelyén. Az eseményt a Csemadok Dobóruszkai Alapszervezete szervezte a „35 év a közös értékért” jubileumi rendezvény keretében.

A program a római katolikus templomban vette kezdetét, ahol ünnepi beszédet mondott dr. Petercsák Tivadar, közreműködött az Emmánuel zenekar és Miroslav Sýkora. A résztvevők elhelyezték a kegyelet virágait Dobó István sírjánál, majd a kultúrházban folytatódott a rendezvény.

A kulturális műsorban fellépett többek között a Dobó István Alapiskola, a Kincsem zenekar, valamint levetítették az Egri csillagok című filmet. Kísérőprogramként Béres János és Kaszonyi Mokcsay Mónika képkiállítása is megtekinthető volt.

A megemlékezésen jelen volt Eger városának alpolgármestere, az Egri Vármúzeum képviselői, valamint a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet is, amelyet dr. Orosz Ildikó, a szervezet elnöke képviselt.

Orosz Ildikó elmondta:

„Dobó István bátorsága és hazaszeretete mindannyiunk számára példát mutat. Harmincöt éve indult el a kapcsolat Dobóruszka és Eger között, s reméljük, ez a jubileum új lendületet adhat annak az álmunknak, hogy egy közös ‘Dobó-turisztikai útvonal’ jöhessen létre, amely Eger, Dobóruszka, Szerednye és Kárpátalja közösségeit is összeköti.”

A szervezők hangsúlyozták: Dobó emléke nemcsak történelmi örökség, hanem identitásunk része – olyan érték, amely összeköti a magyarságot határokon innen és túl.

Dobó István, Eger várának legendás kapitánya Kárpátalján, Szerednyén született 1502 körül egy nemesi családban.

A Dobó család ősi birtokai a mai Ungvár (Uzhhorod) és Szerednye (Serednye) környékén feküdtek. Innen indult az a történelmi életút, amely során a magyar történelem egyik legnagyobb hősévé vált az 1552-es egri várvédelem vezetőjeként.

Élete végén Dobóruszkán (ma Dobrá Niva közelében, Szlovákiában) telepedett le, és ott is temették el. Ezért Szerednye – Dobóruszka – Eger hármasa ma a „Dobó-életút” történelmi tengelyét jelenti, amely a magyar nemzeti örökség és az összmagyarság szimbolikus kapcsolódása a Kárpát-medence különböző részei között.

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet célja a magyar kulturális örökség ápolása és bemutatása Kárpátalján.

Mivel Dobó István Kárpátalja szülötte, a PCS különösen fontosnak tartja, hogy ápolja Dobó emlékét, és bekapcsolja őt a kárpátaljai identitásépítés folyamatába. A szervezet célja, hogy az egri hős példáját és szellemiségét a mai kárpátaljai magyar közösség számára is élővé tegye.

A szervezet rendszeresen megemlékezéseket tart Dobó születésének helyén, Szerednyén, a háború előtti években DobóFesztet szerveztek, a teljes körű háború kitörését követően azonban csendes koszorúzással emlékeznek meg az egri hősről.

Kárpátalja.ma