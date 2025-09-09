Dobó István emléke továbbra is él Szerednyén
A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet tizenegyedik éve emlékezik meg Dobó Istvánról. A híres egri vár kapitányának emlékét szeptember 9-én méltatták Szerednyén.
A megemlékezés kezdetén Ferku Szilveszter előadásában elhangzott Dobó István esküje az Egri csillagok musicalből.
A PCS nem véletlenül választja Szerednyét helyszínül már több éve, hiszen ez a település több szállal fűződik a magyar kultúrához és történelemhez:
- a Szerednyén található Buttler kastély grófjáról mintázta Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényének főhősét,
- 1805 decemberében egy éjjelen át az itt található Buttler-házban őrizték a Szent Koronát,
- életének egy részét itt töltötte Csontváry Kosztka Tivadar festőművész,
- valamint itt született a híres törökverő, Dobó István, a magyar történelem egyik legnagyobb hőse, kinek alakja példaértékű minden anyaországi és határon túli magyar számára. Dobó István várkapitány egri diadalát követően kapta királyi adományként birtokul Szerednyét és környékét.
A földalatti alagútrendszert a hagyomány szerint az ő parancsára építették az egri várt ostromló törökök, akik foglyul estek a harc után. A több ezer hadifogoly által kiásott pincerendszer menedékként szolgált a helyi lakosok számára, továbbá börtönként szolgált a középkorban. Később felfigyeltek arra, hogy adottságai kiválóan megfelelnek a borok érlelésére.
Gombor Bence, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja beszédében Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét idézve hangsúlyozta: „A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.”
A konzul szerint ez az üzenet ma is időszerű Kárpátalján, ahol a közösség békétlen időkben is meg akar maradni magyarként szülőföldjén. Hozzátette:
Ezt követően Vesztergám Miklós magyarországi tárogatóművész előadását hallhatták a jelenlévők.
Orosz Ildikó, a PCS elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy az egri vár kapitányának hőstette nem csupán katonai győzelem volt, hanem a kereszténység és a Kárpát-medencei népek fennmaradásának záloga is.
Kiemelte, hogy Dobó nemcsak a római katolikus hitet, hanem a szláv lakosság kereszténységét is védelmezte, támogatva többek között Károli Gáspár bibliafordítását. Hozzátette:
Mint mondta, fontos, hogy a fiatal nemzedék is megismerje Dobó István örökségét.
Orosz Ildikó reményét fejezte ki, hogy a jövőben egyre több környékbeli iskola és közösség csatlakozik majd az emléknaphoz, erősítve a közös múlt és hőseink tiszteletét.
A beszédek után a jelenlévők elhelyezték koszorúikat Dobó István mellszobránál. A koszorúzás alatt Vesztergám Miklós tárogatójából csendült fel a Summáját írom Eger várának című nóta.
Az esemény a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása által valósult meg.
Mondik Márta