Elindult az idei Magyarok kenyere búzagyűjtés

Péter-Pál napján, az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29. és augusztus 20. között várják a szervezők, hogy azt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára.

A szervezők tájékoztatása szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet arra törekedve, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt öt évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek.

A vármegyei búzagyűjtés volumene évről-évre kimagasló növekedést mutat: míg 2022-ben 62 tonna, 2023-ban 69 tonna, 2024-ben pedig már 72 tonna búza gyűlt össze.

Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve – mintegy 250 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gazdálkodó közreműködésével – összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra.

Az összegyűjtött gabonát önkéntes fuvarozók szállították az őrlést vállaló malomba. Ebből 44 ezer kilogramm lisztet állítottak elő, amelyet 34 olyan intézménynek, egyesületnek és alapítványnak adtak át, amelyek rászoruló családokat, árva gyermekeket támogatnak, illetve pék-cukrász tanműhelyek működését segítik

– áll a közleményben.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ebben az évben 6 gyűjtőponton várják a felajánlásokat: Sajópüspökin a Sajó-Agrár Zrt., Szendrőn az Agroszan Zrt., Szerencsen a Szerencs Zrt., Márán a Kurilla-Gabona Zrt., Tiszakeszin a Taskó és társa Bt., míg Hercegkúton Kerchner Istvánné egyéni vállalkozó gyűjti a búzát.

Mint írták, az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes termőterületének 25 százalékán végeztek az aratással a gazdák.

A karitatív kezdeményezés népszerűsítését minden évben egy-egy kiemelt házigazda település segíti nagykövetként. Szendrő, Mezőkövesd, Abaújszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükkszentkereszt és Szegilong örökségét folytatva idén Hangony község vállalta a vármegyei nagykövet szerepét.

Az idei program fontos változása, hogy a szervezők kiemelten erősítik a pénzbeli adományok jelentőségét is. Azok a támogatók, akik nem termelők, vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat a Magyarok Kenyere Alapítvány hivatalos számlaszámára történő befizetéssel

– közölték.

A sajtóanyag szerint ebben az évben 102 gazda nyitotta meg portáját, hogy felajánlást fogadjon és további 189 gyűjtőpont üzemel határon túli magyar diaszpórák által. A tavaly felajánlott 1100 tonna búza mellett egyéb adományt is kapott a Magyarok Kenyere Alapítvány – többségében zöldséget és gyümölcsöt.

Forrás: MTI

Hangony, 2026. június 29. Szaniszló János, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének (Magosz) Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei alelnöke, Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője és Kovács Szilárd polgármester (b-j) a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program búzagyűjtésének nyitó sajtótájékoztatóján a Hangonyi Nonprofit Közösségi Térben 2026. június 29-én. MTI/Vajda János

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →