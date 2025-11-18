Új anyagokkal frissült az erdélyi kastélyok adatbázisa

Új adatokkal, korabeli és friss fotókkal, szakirodalommal frissült az erdélyi kastélyok adatbázisa, a Kastély Erdélyben, mely szerkezeti frissítésen is átesett – írja az MTI a Krónika közlése nyomán.

A Kastély Erdélyben (Kastelyerdelyben.ro) honlapon is közzétett tájékoztatás szerint a megújult online adatbázis folyamatosan fejlődik, a webes felületre művészettörténészek bevonásával kerülnek fel újabb információk az erdélyi kastélyokról és udvarházakról.

A weboldalt a kolozsvári PONT Csoport hozta létre 2012-ben, és az évek során több mint 300 erdélyi kastély és kúria adatait gyűjtötték össze szakértők bevonásával. Üzemeltetését 2024-ben az Erdélyi Történelmi Családok Kutatóközpontja (ETKK) vette át egy partnerségi megállapodás keretében.

Az alapítványi formában működő tudományos intézmény teljes szerkezeti és informatikai frissítést végzett az oldalon: interaktív megyetérképet és számlálókat épített be, melyek segítik a műemlékek könnyebb áttekintését és számszerűsítését.

Ezzel egyidőben az épületek leírását az ETKK által felkért művészettörténészek frissítik, javítják, egészítik ki. A létező, vészesen pusztuló vagy már eltűnt épületek leírásához szakirodalmat, forrásanyagokat is csatolnak, és az oldal a tervek szerint az épületekkel kapcsolatba hozható családokat, személyiségeket is bemutatja.

A működtetők szerint a kastélyok és kúriák leírása egységes szempontrendszer alapján készül, és tartalmuk folyamatosan frissül. A szöveges ismertetők mellett korabeli és mai fotók is megjelennek az épületekről.

„A honlap célja egy naprakész és bővülő adatbázis fenntartása, amely nemcsak a részlegesen vagy teljesen felújított épületeket mutatja be, hanem azokra az emlékekre is felhívja a figyelmet, amelyek elhagyatottan, erősen romos állapotban vannak, vagy akár a végleges megsemmisülés határán egyensúlyoznak„

– írják a fejlesztők. Hozzáteszik: a cél egy, a laikusokat és a szakma képviselőit egyaránt gazdagító, folyamatosan épülő adatbázis készítése.

A Kastély Erdélyben honlap jelenleg 301 kastély, kúria és udvarház leírását tartalmazza valamennyi erdélyi megyéből. A magyarlakta térségek mellett a szórványmegyékben, magyarok által nagyon kis számban vagy egyáltalán nem lakott településeken található műemlékeket is bemutatja.

A romos, összeomlás szélén álló kastélyokról és olyan egykori nemesi lakokról is található leírás, melyek teljesen megsemmisültek. Ilyen például a Beszterce-Naszód megyei Kerlés (Chirales) egykori Bethlen-kastélya, melyre ma már csak az egykori családi kripta emlékeztet.

A honlap készítői a Hírek menüpont alatt a legújabb frissítésekre is felhívják a figyelmet. Legutóbb a Kolozs megyei Bánffy-kastélyok leírásának bővüléséről tájékoztattak: terjedelmes, korabeli fotókkal illusztrált leírás olvasható a felújítás alatt álló bonchidai, a restaurált válaszúti és a kolozsborsai Bánffy-kastélyról is.

Az online adatbázis három nyelven – magyarul, románul és angolul – böngészhető.

Forrás: MTI

Nyitókép: Teleki-kastély, Koltó/kastelyerdelyben.ro