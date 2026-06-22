Generációkat összekötő történetek az Életmese díjátadón
A Kárpát-medencei Életmese írói pályázat díjátadóján ünnepélyes keretek között jutalmazták a legjobb pályaművek alkotóit június 20-án Debrecenben, a Református Kollégium Oratóriumában.
A beérkezett pályaművek közül 106 szerző 128 története kapott helyet a 2026-os Életmese-kötetben, amely ismét gazdag válogatását nyújtja a családi emlékeket, életutakat és emberi sorsokat bemutató írásoknak.
A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete által 18. alkalommal meghirdetett pályázat iránt idén számos értékes alkotás érkezett, közel 200 alkotó küldte be írását. A résztvevők közel fele (43 százaléka) a szépkorú korosztályból került ki, akik gazdag élettapasztalatuknak és emlékeiknek köszönhetően évről évre a pályázat meghatározó alkotói. Örvendetes ugyanakkor, hogy a fiatalabb generációk is szép számban képviseltették magukat: a pályázók 26 százaléka fiatal felnőtt, míg 25 százaléka felső tagozatos diák volt. A szervezők külön örömüknek adtak hangot, hogy a digitális eszközök uralta világban a fiatalok továbbra is nyitottak a történetmesélésre és az alkotásra. A pályázók 73 százaléka Magyarországról, 27 százaléka pedig a határon túli magyar közösségekből érkezett, többek között a Felvidékről és Erdélyből, illetve Délvidékről, Kárpátaljáról, az Egyesült Államokból. A felvidéki pályázók nemcsak létszámukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy valamennyi korcsoportban képviseltették magukat, bizonyítva a családi történetek és emlékek megőrzése iránti elkötelezettségüket.
A díjátadó ünnepségen köszöntőt mondott Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezet Szövetségének elnöke, aki kihangsúlyozta, hogy a díjazott pályaművek nem csupán irodalmi alkotások, hanem családi örökségek is, amelyek megőrzik a múlt emlékeit az utókor számára.
„Amikor útjára indítottuk ezt a pályázatot, az a cél vezérelt bennünket, hogy hangot adjunk azoknak a történeteknek, amelyek nem a történelemkönyvek lapjain, hanem a családi asztalok mellett, a nagyszülők mosolyában, a régi fényképeken és a mindennapok apró
csodáiban születnek.” Hangsúlyozta: az „Életmese” nem kitalált fikció, nem a képzelet, hanem a valóság legszebb darabkáinak irodalmi formába öntése.
Herbert Gábort, a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesületének) elnöke, beszédében a személyes emlékek és az életmesék jelentőségét hangsúlyozta. Felidézte gyermekkori élményeit, amikor édesanyja történeteit hallgatva ismerkedett meg a családi múlt eseményeivel, majd arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy gondoljanak saját szüleik és nagyszüleik történeteire, illetve azokra az alkalmakra, amikor ők maguk osztották meg emlékeiket a fiatalabb generációkkal. Kiemelte, hogy az életmesék különleges értéke abban rejlik, hogy a nehézségek és megpróbáltatások tapasztalatait is továbbadják. Mint fogalmazott, sok élethelyzetet csak évekkel később tudunk igazán értelmezni, amikor már látjuk, milyen tanulságokat és személyes fejlődést hozott számunkra.
A pályázat szervezője a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, akik évről évre arra ösztönöznek mindenkit: meséljék el a nagyvilágnak is azokat a személyes történeteket, amelyek megmelengetik a szívüket, hogy erőt adjanak a hétköznapokban és erősítsék a család intézményének fontosságát és a közösségi összetartozást. Beke Margit, az egyesület elnöke beszédében kiemelte, hogy az Életmese írói pályázat elérte a felnőttkort, s az egyik legfontosabb küldetése továbbra is a generációk közötti híd szerepének betöltés, mert minden ember élete egyedi és megismételhetetlen történet, ezért különösen fontos ezek lejegyzése és továbbadása.
Hozzáfűzte azt is, hogy a történetek által nemcsak az olvasók és hallgatók gazdagodnak, hanem mindazok is, akik részt vesznek az alkotás folyamatában, hiszen minden évben akad jó pár testvérpár, sőt családok is, ahol a család minden tagja ír életmesét.
A 2026. évi első helyezettek:
- Kaskötő János Pál, Hajdúdorog, Magyarország (10 év alatti kategória),
- Tarján Péter, Debrecen, Magyarország (10–14 éves korcsoport),
- Igó Norbert Krisztián, Cegléd, Magyarország (14–38 éves korosztály),
- Halssy Béla, Budapest, Magyarország (38 év felettiek kategóriája).
A rendezvény ünnepélyes hangulatához jelentősen hozzájárult a hűséges pályázó, Juhászné Vanyó Erzsike, aki saját költeményeiből adott elő válogatást, valamint az emelkedett légkört tovább fokozta Plangárné Kárándi Júlia orgonajátéka, amely méltó zenei keretet biztosított az ünnepségnek.
A zsűri idén egy új elismerést is létrehozott, a Kiváló Felkészítő díjat, amellyel a pedagógusok áldozatos és elkötelezett munkája előtt kíván tisztelegni, mivel az első és második korcsoport esetében a pedagógusok szakmai iránymutatása és biztatása nélkül aligha születhetnének olyan magas színvonalú, tartalmukban és kidolgozottságukban is kiemelkedő pályamunkák, mint amilyenek évről évre érkeznek a felhívásra.
A díjátadón Dr. Puskás István Debrecen alpolgármestere, valamint Beke Margit, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesületének elnöke működött közre a díjak és tiszteletpéldányok átadásában.
Az Életmese írói pályázat 2026. évi díjazottjai:
I. korcsoport – 10 éves kor alattiak (alsósok)
1. Kaskötő János Pál, Hajdúdorog
2. Püsök Amira, Debrecen
3. Erdélyi Villő, Nádszeg, Felvidék
II. korcsoport – 10-től 14 éves korig (felsősök)
1. Tarján Péter, Debrecen
2. Vad Péter Dávid, Debrecen
2. Varga Hanna Patrícia, Mezőgyán
3. Karkötő Jázmin Anna, Hajdúdorog
Különdíj – Szedlák Orsi, Szalatnak
III. korcsoport – 14-38 év közöttiek
1. Igó Norbert Krisztián, Cegléd
2. Bukovszky Borbála, Szentpéter, Felvidék
3. Blahó Bence, Békés
3. Varga-Végvári Enikő, Debrecen
IV. korcsoport – 38 év felettiek
1. Majoros Erika, Oldbury, Anglia
1. Kiss Csaba, Hosszúpályi
2. Csóti György, Budapest
2. Pákné Fekete Alexandra, Érd
3. Eva Berecz Devlin Lansdale, USA
Különdíj – Ármai Erika, Székesfehérvár
Különdíj – Sebők Mihály, Szentkeresztbánya, Erdély
Hűségdíjasok, akik legalább három éve eredményesen pályáznak:
B. Orosz István, Debrecen
Jósvai Éva, Debrecen
Lászlóné Háló Erzsébet, Sopron
Testvér díjasok:
Demeter Áron és Demeter Gábora nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákjai, Felvidék
Kiváló Felkészítő díjban részesült:
Dremák Edit, Debrecen Vörösmarty Mihály Ált Isk. és AMI
Maksa Katalin, Érd-i Vörösmarty Gimnázium, Családtörténet-kutató diákkör
Pócs Krisztina , Kürt, Felvidék, Szlovákia
Mgr. Nagy Valéria, Nagymegyer, Felvidék, Szlovákia
Pék Domonkos Ibolya, Zenta, Délvidék, Szerbia
Forrás: KCSSZ