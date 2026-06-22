Generációkat összekötő történetek az Életmese díjátadón

A Kárpát-medencei Életmese írói pályázat díjátadóján ünnepélyes keretek között jutalmazták a legjobb pályaművek alkotóit június 20-án Debrecenben, a Református Kollégium Oratóriumában.

A beérkezett pályaművek közül 106 szerző 128 története kapott helyet a 2026-os Életmese-kötetben, amely ismét gazdag válogatását nyújtja a családi emlékeket, életutakat és emberi sorsokat bemutató írásoknak.

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete által 18. alkalommal meghirdetett pályázat iránt idén számos értékes alkotás érkezett, közel 200 alkotó küldte be írását. A résztvevők közel fele (43 százaléka) a szépkorú korosztályból került ki, akik gazdag élettapasztalatuknak és emlékeiknek köszönhetően évről évre a pályázat meghatározó alkotói. Örvendetes ugyanakkor, hogy a fiatalabb generációk is szép számban képviseltették magukat: a pályázók 26 százaléka fiatal felnőtt, míg 25 százaléka felső tagozatos diák volt. A szervezők külön örömüknek adtak hangot, hogy a digitális eszközök uralta világban a fiatalok továbbra is nyitottak a történetmesélésre és az alkotásra. A pályázók 73 százaléka Magyarországról, 27 százaléka pedig a határon túli magyar közösségekből érkezett, többek között a Felvidékről és Erdélyből, illetve Délvidékről, Kárpátaljáról, az Egyesült Államokból. A felvidéki pályázók nemcsak létszámukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy valamennyi korcsoportban képviseltették magukat, bizonyítva a családi történetek és emlékek megőrzése iránti elkötelezettségüket.

A díjátadó ünnepségen köszöntőt mondott Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezet Szövetségének elnöke, aki kihangsúlyozta, hogy a díjazott pályaművek nem csupán irodalmi alkotások, hanem családi örökségek is, amelyek megőrzik a múlt emlékeit az utókor számára.

„Amikor útjára indítottuk ezt a pályázatot, az a cél vezérelt bennünket, hogy hangot adjunk azoknak a történeteknek, amelyek nem a történelemkönyvek lapjain, hanem a családi asztalok mellett, a nagyszülők mosolyában, a régi fényképeken és a mindennapok apró

csodáiban születnek.” Hangsúlyozta: az „Életmese” nem kitalált fikció, nem a képzelet, hanem a valóság legszebb darabkáinak irodalmi formába öntése.

Herbert Gábort, a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesületének) elnöke, beszédében a személyes emlékek és az életmesék jelentőségét hangsúlyozta. Felidézte gyermekkori élményeit, amikor édesanyja történeteit hallgatva ismerkedett meg a családi múlt eseményeivel, majd arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy gondoljanak saját szüleik és nagyszüleik történeteire, illetve azokra az alkalmakra, amikor ők maguk osztották meg emlékeiket a fiatalabb generációkkal. Kiemelte, hogy az életmesék különleges értéke abban rejlik, hogy a nehézségek és megpróbáltatások tapasztalatait is továbbadják. Mint fogalmazott, sok élethelyzetet csak évekkel később tudunk igazán értelmezni, amikor már látjuk, milyen tanulságokat és személyes fejlődést hozott számunkra.

A pályázat szervezője a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, akik évről évre arra ösztönöznek mindenkit: meséljék el a nagyvilágnak is azokat a személyes történeteket, amelyek megmelengetik a szívüket, hogy erőt adjanak a hétköznapokban és erősítsék a család intézményének fontosságát és a közösségi összetartozást. Beke Margit, az egyesület elnöke beszédében kiemelte, hogy az Életmese írói pályázat elérte a felnőttkort, s az egyik legfontosabb küldetése továbbra is a generációk közötti híd szerepének betöltés, mert minden ember élete egyedi és megismételhetetlen történet, ezért különösen fontos ezek lejegyzése és továbbadása.

Hozzáfűzte azt is, hogy a történetek által nemcsak az olvasók és hallgatók gazdagodnak, hanem mindazok is, akik részt vesznek az alkotás folyamatában, hiszen minden évben akad jó pár testvérpár, sőt családok is, ahol a család minden tagja ír életmesét.

A 2026. évi első helyezettek:

Kaskötő János Pál, Hajdúdorog, Magyarország (10 év alatti kategória),

(10 év alatti kategória), Tarján Péter, Debrecen, Magyarország (10–14 éves korcsoport),

(10–14 éves korcsoport), Igó Norbert Krisztián, Cegléd, Magyarország (14–38 éves korosztály),

(14–38 éves korosztály), Halssy Béla, Budapest, Magyarország (38 év felettiek kategóriája).

A rendezvény ünnepélyes hangulatához jelentősen hozzájárult a hűséges pályázó, Juhászné Vanyó Erzsike, aki saját költeményeiből adott elő válogatást, valamint az emelkedett légkört tovább fokozta Plangárné Kárándi Júlia orgonajátéka, amely méltó zenei keretet biztosított az ünnepségnek.

A zsűri idén egy új elismerést is létrehozott, a Kiváló Felkészítő díjat, amellyel a pedagógusok áldozatos és elkötelezett munkája előtt kíván tisztelegni, mivel az első és második korcsoport esetében a pedagógusok szakmai iránymutatása és biztatása nélkül aligha születhetnének olyan magas színvonalú, tartalmukban és kidolgozottságukban is kiemelkedő pályamunkák, mint amilyenek évről évre érkeznek a felhívásra.

A díjátadón Dr. Puskás István Debrecen alpolgármestere, valamint Beke Margit, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesületének elnöke működött közre a díjak és tiszteletpéldányok átadásában.

Az Életmese írói pályázat 2026. évi díjazottjai:

I. korcsoport – 10 éves kor alattiak (alsósok)

1. Kaskötő János Pál, Hajdúdorog

2. Püsök Amira, Debrecen

3. Erdélyi Villő, Nádszeg, Felvidék

II. korcsoport – 10-től 14 éves korig (felsősök)

1. Tarján Péter, Debrecen

2. Vad Péter Dávid, Debrecen

2. Varga Hanna Patrícia, Mezőgyán

3. Karkötő Jázmin Anna, Hajdúdorog

Különdíj – Szedlák Orsi, Szalatnak



III. korcsoport – 14-38 év közöttiek

1. Igó Norbert Krisztián, Cegléd

2. Bukovszky Borbála, Szentpéter, Felvidék

3. Blahó Bence, Békés

3. Varga-Végvári Enikő, Debrecen

IV. korcsoport – 38 év felettiek

1. Majoros Erika, Oldbury, Anglia

1. Kiss Csaba, Hosszúpályi

2. Csóti György, Budapest

2. Pákné Fekete Alexandra, Érd

3. Eva Berecz Devlin Lansdale, USA

Különdíj – Ármai Erika, Székesfehérvár

Különdíj – Sebők Mihály, Szentkeresztbánya, Erdély

Hűségdíjasok, akik legalább három éve eredményesen pályáznak:

B. Orosz István, Debrecen

Jósvai Éva, Debrecen

Lászlóné Háló Erzsébet, Sopron

Testvér díjasok:

Demeter Áron és Demeter Gábora nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákjai, Felvidék

Kiváló Felkészítő díjban részesült:

Dremák Edit, Debrecen Vörösmarty Mihály Ált Isk. és AMI

Maksa Katalin, Érd-i Vörösmarty Gimnázium, Családtörténet-kutató diákkör

Pócs Krisztina , Kürt, Felvidék, Szlovákia

Mgr. Nagy Valéria, Nagymegyer, Felvidék, Szlovákia

Pék Domonkos Ibolya, Zenta, Délvidék, Szerbia

Forrás: KCSSZ

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