Gloria Victis 2025: kárpátaljaiak a továbbjutók között

A Gloria Victis egy Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedő, amelyet idén 30. alkalommal hirdetett meg a Rákóczi Szövetség.

A vetélkedő idei témája A kommunista berendezkedés és hatalomátvétel (1944–1956).

A háromfordulós vetélkedőt tavasszal hirdették meg. Az első fordulóban 113 csapat jutott tovább. A továbbjutók között van a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola három csapata, a Nagyberegi Református Líceum három csapata és a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum egy csapata.

A középdöntőt és a döntőt idén a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség részeként rendezik október 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki Egyetemen.

A középdöntőbe jutott legjobb 61 csapatot hívják meg a budapesti eseményre.

