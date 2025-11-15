Halálra gázoltak egy ukrán férfit Szlovákiában

Közlekedési balesetben vesztette életét egy 34 éves ukrán férfi november 8-án Turócrudnó (Rudno) községben – közölte a helyi rendőrség.

A közlemény szerint egy Honda City márkájú személyautó 19 éves sofőrje elvesztette uralmát a járműve felett, lesodródott az útról, és elgázolt egy gyalogosan közlekedő személyt. A gyalogos férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, az autó sofőrjét kórházba szállították.

Az áldozat, Andrij több mint 5 éve dolgozott a Jaguar Land Rover Slovakia autógyárban, Nyitrában. Az ukrán férfinak nem voltak szülei, egyetlen hozzátartozója a 79 éves nagymamája, aki jelenleg Németországban él.

