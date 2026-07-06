III. Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozója

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) harmadik alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozóját, amelynek idén Csíkszereda adott otthont.

A háromnapos programsorozat zárónapján, július 5-én közel háromszáz résztvevő érkezett a Kárpát-medence minden magyar régiójából – Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről és Magyarországról –, hogy közösen ünnepeljék a családot, a nemzeti összetartozást és a magyar kulturális örökséget.

A rendezvényt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének három csíkszeredai tagszervezete – a Csíki Anyák Egyesülete, a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládosokért és a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete – szervezte Csíkszereda Város Önkormányzatának együttműködésével a város Központi parkjában.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere házigazdaként üdvözölte a vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy különleges hétvégén érkeztek a résztvevők Székelyföldre, hiszen a város az Ezer Székely Leány Napja ünnepi hangulatában fogadta a családokat. Örömmel mondta el, hogy Csíkszereda lehet a találkozó házigazdája, és reményét fejezte ki, hogy a vendégek ízelítőt kapnak abból a közösségi világból, amely a székely embereket jellemzi. A polgármester hangsúlyozta, hogy a nagycsaládok mindig is a közösségek egyik legfontosabb megtartó erejét jelentették. Elismeréssel szólt a családszervezetek áldozatos munkájáról, amelyek szerény, de kitartó szolgálatukkal erősítik közösségeiket. Mint fogalmazott, az önkormányzat is sokat tanul ezektől a civil szervezetektől, és a jövőben is számít javaslataikra annak érdekében, hogy még családbarátabb várost építhessenek.

A megnyitón Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy közösen énekeljék el a magyar Himnuszt, majd közvetlenül azt követően a Székely himnuszt. A Kárpát-medence minden részéből érkezett családok együtt énekelték el nemzeti imádságainkat, megható és felemelő pillanatot teremtve, amely méltó módon nyitotta meg az ünnepi találkozót. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyar Családok Találkozója mára jóval több lett egy rendezvénynél, mert a nemzeti összetartozás, a közös értékek és a jövőbe vetett hit élő bizonyítéka. Kiemelte, hogy külön öröm számukra, hogy a hívó szóra a Kárpát-medence minden régiójából érkeztek családok.

„Mindannyian hoztunk magunkkal egy-egy darabot a szülőföldünkből: ízeket, dallamokat, hagyományokat és történeteket. Amikor ezeket megosztjuk egymással, nemcsak egymás kultúráját ismerjük meg közelebbről, hanem saját gyökereinket is megerősítjük”

– fogalmazott az elnök, majd hozzátette, hogy a közös élmények által nemzeti identitásunk is erősödik, miközben a családi értékek továbbörökítését szolgálják.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Soós Zoltán konzul köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy bár a Kárpát-medence magyarjai különböző tájakon élnek, eltérő nyelvjárásokat beszélnek és más hagyományokat őriznek, sokkal több köti össze őket, mint amennyi elválasztja őket.

Kiemelte, hogy a család az a közeg, ahol az ember önmaga lehet, ahol szeretetet, figyelmet és biztonságot kap. Miközben a jövőt gyakran a technológiai fejlődéssel azonosítjuk, a következő nemzedéket továbbra is a szülők, nagyszülők, pedagógusok és közösségek nevelik fel. A történelem során sokszor előfordult, hogy intézmények és hatalmak eltűntek, de a család megőrizte a nyelvet, a történeteket és a hagyományokat. Éppen ezért különösen fontosnak nevezte az ilyen találkozásokat, ahol a résztvevők új barátságokkal, közös élményekkel és megerősödött összetartozás-érzéssel térhetnek haza.

A közös kürtőskalács az összetartozást jelképezte

Tavaly került sor első alkalommal Debrecenben a közös mézeskalácssütésre, ami nagy sikert aratott, így idén ezt a hagyományt új szimbólummal folytatták és a szervezők közös kürtöskalácsot készítettek. A Kárpát-medence öt régiójából érkezett családok saját szülőföldjükről hozott lisztet öntöttek közös teknőbe, amelyből a csíkszeredai Nagymama Kft. közreműködésével közösen készítették el a rendezvény jelképes kürtőskalácsát. Az ünnepélyes gesztus azt fejezte ki, hogy a különböző vidékek értékei együtt alkotnak egységet, ahogyan a Kárpát-medence magyarsága is közös nemzeti közösséget alkot.

Kulturális bemutatkozás a Kárpát-medence minden régiójából

A nap folyamán valamennyi történelmi régió színpadra lépett. A kulturális műsorokban néptánc, népzene, citeramuzsika, kóruséneklés, hangszeres előadások és hagyományőrző produkciók váltották egymást, miközben a régiós sátrakban a családok megismerhették egymás kézműves hagyományait, turisztikai értékeit és gasztronómiai különlegességeit.

A kulturális programsorozatot Magyarország képviseletében a több mint fél évszázados múltra visszatekintő Alföld Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja nyitotta meg. Bereczki Ferenc, Mészáros Zselyke, Felföldi Máté és Paupa Odett a „Hacacáré” című, tyukodi táncokra épülő koreográfiával idézte meg a magyar néptánckultúra lendületét és gazdagságát. Az előadás méltó nyitánya volt a nap kulturális programjának.

Kárpátalja műsorában elsőként a Péterfalvai Művészeti Iskola két fiatal növendéke, Orosz Bence és Orosz Dorka lépett színpadra. A játékos gólyás tánctól a hapszon és a virtuóz verbunkon át egészen a friss csárdásig ívelő előadásuk nagy sikert aratott. A régió bemutatkozását ezt követően a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesület tagcsaládjainak gyermekei folytatták: Peleskey Szabolcs gitárjátékát közös éneklés követte, majd Peleskey Orsolya szavalata zárta a megható műsort.

Délvidéket Szabó Dóra nagycsaládos édesanya képviselte, aki Magosi Csongor Vajdaság c. versén keresztül mutatta be a délvidéki magyar közösség értékeit, sajátos tájnyelvezetével, stílusával.

Az erdélyi blokkban elsőként a nyárádszeredai Csillagösvény Egyesülethez tartozó Kádár család gyermekei léptek fel verssel és népdalokkal. Ezt követően a Bihar megyei Köröstárkány Százszorszép Néptánccsoportja mutatta be az évszázadokon át fennmaradt helyi ugrós és csárdás táncokat, amelyek különleges helyet foglalnak el az erdélyi néphagyományban. A műsort csíkszeredai gyermekek népdalcsokra és Dánél Kristóf énekes előadása tette teljessé.

A Felvidék közel egyórás kulturális bemutatkozása sokszínű programmal várta a közönséget. A felvidéki családok a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében, a régió több településéről érkeztek a csíkszeredai találkozóra, ezzel is erősítve a felvidéki magyar közösség jelenlétét a Kárpát-medencei családok ünnepén. A kulturális program összeállításában szintén aktív szerepet vállalt a SZAKC. A Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének- MÁNCSE tagjai citerás kísérettel énekeltek daloltak. Őket követték a rozsnyói Borostyán Néptáncműhely Kincskereső gyermek- és ifjúsági tánccsoportjának lelkes tagjai, akik a gömöri régión keresztül bukovinai néptáncokat mutattak be, bizonyítva, hogy a hagyományőrzés a legfiatalabb nemzedék számára is természetes érték. A kulturális blokk méltó zárásaként Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatójának felkérésére a Felvidéki Rockszínház művészei léptek színpadra, ami nagy sikert aratott a közönség soraiban. A közel három évtizede működő társulat autentikus népzenei elemeket, rockzenét és zenés színházat ötvöző produkcióival ismét bebizonyította, hogy a hagyomány és a modern előadóművészet kiválóan kiegészítheti egymást. Ezúton is köszönet illeti Karkó Henriettát, a Felvidéki Rockszínház vezetőjét, amiért készséggel vállalták a fellépést, és hozzájárultak ahhoz, hogy a felvidéki kulturális bemutatkozás méltó módon képviselje a régió értékeit.

A látogatók megkóstolhatták többek között a felvidéki pozsonyi kiflit, az erdélyi sajtokat, zakuszkát és házi hentesárukat, a délvidéki süteményeket és felvágottakat, a kárpátaljai lekvárokat, szörpöket, halvát, valamint az anyaország különféle hagyományos ételeit.

A rendezvény egész nap számos interaktív családi programot is kínált. A Védőnői Sátorban egészségügyi szűrések és életmód-tanácsadás várta az érdeklődőket, míg a parkban kézműves foglalkozások, nemezelés, szövés, gyöngyfűzés, kincskereső játék, falmászás, slackline pálya, kovácsbemutató, kincskeresés, múzeumpedagógiai programok, valamint több kiállítás is színesítette a kínálatot.

A III. Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozója méltó lezárásaként a csíkszeredai Role zenekar koncertje teremtett ünnepi hangulatot. A rendezvény végén a zenekar a régi Székely himnuszt – a hagyományos Mária-éneket – szólaltatta meg, amely meghitt, lélekemelő befejezése volt a háromnapos együttlétnek. Ezt követően a szervezők ajándékcsomaggal búcsúztak a regisztrált családoktól.

A csíkszeredai találkozó ismét bebizonyította, hogy a Kárpát-medence magyar családjai közötti kapcsolatok élők és erősek. A közös nyelv, a hagyományok, a hit, a család és az egymás iránti felelősség olyan értékek, amelyek országhatároktól függetlenül összekötik a magyarságot, és biztos alapot jelentenek a jövő nemzedékei számára.

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

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