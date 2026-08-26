Mohács 500 az Autentikánál: új animációs film + jubileumi emlékóra 60 000 diák részvételével

Megjelent az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány új történelmi animációs filmje, a Mohács 1526, amely a magyar történelem sorsfordító eseményét, az 1526-os mohácsi csatát és annak előzményeit dolgozza fel. A film az idei év kiemelt történelmi évfordulójára, a mohácsi csata 500. évfordulójára készült.



A jubileum alkalmából az Autentika egy határokon átívelő oktatási kezdeményezést is elindított: az új filmhez egy komplett, ingyenes tanórai csomagot biztosítanak a projektjükhöz csatlakozó történelemtanárok számára. A mintegy 20 perces film megtekintését követően ötféle csoportmunkás feldolgozó feladat segíti a diákokat abban, hogy közösen dolgozzák fel a látottakat, és árnyaltabb képet alakítsanak ki a mohácsi csatáról. A részt vevő osztályok emléklapot is kapnak.



A kezdeményezés célja, hogy 2026 szeptemberében a tanév első történelemóráján minél több magyarországi és határon túli magyar iskolában egyszerre idézzék fel Mohács történetét. A kezdeményezéshez 1166 iskola összesen 60 144 diákkal csatlakozott. Az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány immár hat éve készít magyar történelmi témájú

animációs filmeket, azzal a céllal, hogy a magyar történelem fontos eseményeit a fiatalabb generációk számára is korszerű és befogadható formában tegye elérhetővé.

A filmet itt érik el: https://www.youtube.com/watch?v=tqERMUgDjTc&t

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