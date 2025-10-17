Elindult a jelentkezés a Nyilas Misi Ösztöndíjra

„A tehetség kincs!” – ezzel a jelmondottal hirdeti meg idén is a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíjprogramját, mellyel a tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő diákokat támogatja a szervezet. A 10. születésnapját ünneplő program új kategóriával is bővült, valamint a jubileum alkalmából egy tehetségkutatón személyesen is megmutathatják tálentumukat a jelentkezők. Az ösztöndíjprogram nyertesei anyagi támogatásban, illetve szakmai mentorálásban is részesülhetnek.

A tehetség gyakran szegénységben születik. A Magyar Református Szeretetszolgálat célja, hogy a rászoruló, de kiemelkedő képességekkel rendelkező diákok ne vesszenek el a lehetőségek hiányában. A sportban, művészetben vagy tudományban tehetséges fiatalokat a Nyilas Misi Ösztöndíjprogram révén támogatjuk anyagilag, emellett szakmai mentorok és coachok segítik a fejlődésüket, nyári táborunkban pedig közösségi élmények és kapcsolatépítési lehetőségek várják őket.

A program elindulása óta már több mint 600 diák részesülhetett százezer forintos ösztöndíjban, melyet évek óta online szakmai mentorálással is kiegészít az alapítvány, valamint a Nyilas Misisek nyári táborában a tehetséggondozás és a közösségépítés kerül előtérbe. A fiatal tehetségek különböző kategóriákban – sport, ének-zene, tánc, magyar nyelv- és irodalom, fizika, matematika, informatika, képzőművészet – pályázhatnak a Nyilas Misi Ösztöndíjra október 15. és november 20. között a legyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon keresztül, majd a pályázat szakmai zsűrijének döntését követően november végén hirdeti ki a szeretetszolgálat az idei nyerteseket.

A 10. jubileumát ünneplő Nyilas Misi Ösztöndíj két újdonsággal is készül az évforduló alkalmából. Az elindulás óta most először új kategóriában pályázhatnak a diákok, amely a Z-és alfa-generáció tagjai számára már a mindennapi élet részét jelenti: ez pedig a digitális tartalomgyártás. A digitális tartalomgyártás kategóriába olyan pályázatokat várunk, amelyek valamilyen értéket, tudást vagy inspiráló gondolatot adnak át a közönségnek. A téma szabadon választható – lehet edukatív, kulturális, közéleti, természettudományos vagy akár személyes történet is –, a lényeg, hogy tartalmilag értékes és másokat gazdagító legyen. A pályamunkák elbírálásánál kiemelten figyelembe vesszük a kreativitást, a jó szövegfelépítést, az esztétikumot és vizuális effekteket, az értékteremtést, valamint videós tartalmak esetén a vágásokat és technikai megvalósítást. A digitális tartalomgyártók pályázatait a zsűri legújabb tagjai, Berényi Rebeka keresztyén tartalomgyártó bírálja el.

A jubileum másik jelentős állomása, hogy november 14-én Ózdon egy tehetségkutatót szervez a Magyar Református Szeretetszolgálat, ahol a zsűri tagjai előtt személyesen is bemutathatják tehetségüket a diákokat. Nevezni nem csak a településen élők számára lehet, hanem előzetes regisztrációt követően bárki megméretheti magát. A tehetségkutató győztesei automatikusan bekerülnek a Nyilas Misi Ösztöndíjasok közé, ezzel százezer forintos ösztöndíjban és szakmai mentorálásban is részesülnek egy éven keresztül.

