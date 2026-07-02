Rákóczi Szabadegyetem, anyanyelvi táborok, médiatábor

Egymást érik a Rákóczi Szövetség nyári programjai a következő napokban: Rákóczi Szabadegyetem, anyanyelvi tábor Baján és Sátoraljaújhelyen, valamint DUE Médiatábor Balatonkenesén.

Július 2-5. között szervezik meg a Rákóczi Szabadegyetemet a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahol Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei hálózatának meghatározó tagjai találkoznak. A témák között az iskolaválasztás, a demográfia, az iskolahálózatok kihívásai, a Rákóczi Szövetség iskolabuszai és ifjúsági programjai kerülnek terítékre. A Szabadegyetem programja itt érhető el.

Július 5-10. között ismét megtelik a Rákóczi Tábor 900 általános iskolás gyermekkel, akik az I. Összmagyar Anyanyelvi Táborba érkeznek. A gyermekek olyan határon túli területekről érkeznek – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság – ahol a magyar közösségek szórványosodnak. A tábor vendégei között 91 moldvai csángó és 110 diaszpórában élő gyermek is jelen lesz, akik az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából, Németországból, Svédországból és Új-Zélandról érkeznek.

A tábor legfontosabb célja, hogy a gyermekek ebben a fiatal korban megéljék azt, hogy Magyarországon egy nagy magyar közösségben gyakorolhatják nyelvüket és megélhetik kultúrájukat. Olyan gyermekek vehetnek részt a táborban, akik határon túl magyar iskolába járnak, illetve a diaszpórában aktív részesei a magyar közösségeknek. A részletes program itt érhető el.

Július 4-8. között az egyik legrégebbi tábora zajlik a Rákóczi Szövetségnek, a Bajai Anyanyelvi Tábor. Ide ezúttal is a bácskai szórványból érkezhet több mint 60 diák azért, hogy felhőtlen körülmények között gyakorolni tudják a magyar nyelvet.

Július 4-12. között Balatonkenesén a nagy hagyományú DUE Médiatáborban részt vehet a Rákóczi Szövetség szervezésében 20 külhoni középiskolás diák Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból.

(Nyitókép: korábbi felvétel, illusztráció)

Rákóczi Szövetség

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