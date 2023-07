79 éves Rubik Ernő

Hetvenkilenc éve, 1944. július 13-án született Budapesten Rubik Ernő, a „bűvös kocka atyja”.

Rubik Ernő a háború alatt született, édesapja id. Rubik Ernő neves repülőgép-tervező volt. Az ifjabb Rubik a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett építészmérnökként 1967-ben, majd az Iparművészeti Főiskolán belsőépítészetet tanult 1971-ig. Ezután építész-tervezőként dolgozott és 1970-88 között az Iparművészeti

Főiskolán tanított.

1975-ben rukkolt ki játékával, a bűvös kockával, bejegyzett nevén a Rubik-kockával, amely meghódította az egész világot.

A Rubik-kocka oldallapjai más-más színűek és kilenc egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.

1980-81-ben több országban volt az Év Játéka, Klubokat, egyesületeket, versenyeket és világbajnokságokat szerveztek a Rubik-kocka kedvelői számára. A Rubik-kocka világbajnokságot 1982-ben Budapesten, a Vigadóban rendezték meg. A számítógéppel beállított kockákat 15 másodpercig nézhették a versenyzők, ezután

kezdődött a verseny. Világbajnok a 16 éves Minth Thai (Egyesült Államok) lett 22,95 mp világcsúccsal, a magyar Lábas Zoltán harmadik lett 24,49 mp eredménnyel.

A Rubik-kocka bevonult a New York-i Modern Művészetek Múzeumába is. Rubik Ernő egy helyütt így fogalmazta meg a tárgy átlényegülését: „Tárgyi mivoltán túl a szimbólumértékű fogalommá válás jelei is felbukkantak, ami nagyon érdekes dolog, és ritkán fordul elő egy játékkal kapcsolatban.” A kockán kívül több logikai játékot is alkotott a feltaláló, mint a Kígyó 1977-ben és a Bűvös négyzetek 1985-ben, de a kocka sikerét egyik sem tudta megközelíteni.

A tanítás mellett 1982 1983-ban az …És játék című lap főszerkesztője, 1983-tól a Rubik Stúdió vezetője, 1982-1988 között három alapítvány létrehozója volt. 1987-től egyetemi tanár, 1988-ban létrehozta a Rubik Nemzetközi Alapítványt, 1990-tól a Magyar Mérnök Akadémia elnöke, 1996-tól tiszteletbeli elnöke.

A kocka sikere felszabadította, lehetővé tette számára, hogy csakis azt csinálja, amit szeret, ugyanakkor hatalmas lekötöttséggel járt, így a tanítást abbahagyta és jelenleg csak a stúdióbeli munkájával, szoftver és építészeti témákkal, számítógépes-játék témákkal foglalkozik.

Folyton újat keres,

„Nem skatulyázom be önmagam, több témában mindig újabb és újabb megoldásokon töröm a fejem. Nem vagyok az a típus, aki mindig szeretne túltenni önmagán, szeretné meghaladni azt, amit egyszer már megcsinált. Az a lényeg, hogy amivel foglalkozom, abban örömömet leljem”

– mondta egy Berecz Anna készítette interjúban, és ugyanott szinte ars poeticaként így vallott:

„Nem a kezdetek határozzák meg a véget, hanem maga az út és az azon való helytállás”.

1983-ban állami díjjal, 1995-ben életművéért, innovációs tevékenységéért Gábor Dénes-díjjal tüntették ki.

Forrás: MTI

Nyitóképen: Rubik Ernő 1980-ban, forrás: Fortepan/Szalay Béla