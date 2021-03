A magyar oltási program az egyik legeredményesebb Európában

Magyarország már a második az uniós ranglistán a lakosságarányos átoltottságban, és a magyar lakosság 11 százaléka már beoltott, szemben az uniós 6 százalékos átlaggal – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.

Kovács Zoltán kiemelte: “a magyar eredmény nyilvánvalóan sokak szemét szúrja Brüsszelben”, mert az egyben igazolja, hogy Magyarország helyes döntést hozott, amikor “az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzést felismerve nemzeti hatáskörben is szerzett be vakcinákat”, így a magyar lakosságot nem csak 3, hanem már 5 vakcinával tudják oltani.

Kovács Zoltán közölte: Magyarországon már 1.107.791 a beoltottak száma, ebből 317.906 ember már a második oltását is megkapta. A 2,1 millió felhasználható vakcinából 1,4 milliót már beadtak, több mint 530 ezer adagot pedig ezen a héten használnak fel az esedékes első és második körös oltásokra – tette hozzá.



Forrás: MTI