Az innováció és az összefogás erejét ünnepeljük az élelmezési világnapon

Huszonegy, élelmiszeradományokat szállító teherautó indult útnak Budapesten az élelmezési világnap alkalmából, hogy felhívja a figyelmet egy egyszerű, mégis fontos üzenetre: a jó minőségű élelmiszer érték, amelynek mindenkihez el kell jutnia. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett kezdeményezés keretében több mint 10 000 csomag élelmiszer-adomány jut el rászoruló emberekhez országszerte. Az adománykonvojt Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter is köszöntötte az autósor Hősök terénél tartott megállójánál.

Az élelmezési világnapot minden évben október 16-án ünnepli a világ. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet az éhezésre, az egészséges táplálkozásra és azokra a megoldásokra, amelyek segíthetnek a fenntarthatóbb és igazságosabb rendszerek megteremtésében. Magyarország különleges szerepet tölt be az élelmezési világnap történetében, hiszen magyar kezdeményezésre vált az ENSZ hivatalos nemzetközi napjává.

Innovációval egy táplálóbb holnapért

„Az élelmezési világnap arra emlékeztet bennünket, hogy az elegendő, biztonságos és tápláló élelmiszerhez jutás soha nem magától értetődő. Minden tál ételben benne van az emberek munkája és tudása, és az élelmiszer-termeléshez használt természeti erőforrások. Együttes fellépéssel az élelmiszer-pazarlás ellen és a rászoruló családok megsegítéséért elérhetjük, hogy ezen erőforrásokkal jobban gazdálkodjunk és többen táplálkozzanak helyesebben” – mondta Nabil Gangi, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodájának helyettes regionális képviselője.

A 2026-os élelmezési világnap mottója: “Innovációval egy táplálóbb holnapért”, amiarra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő élelmezési kihívásaira adott válaszokhoz szükség van a tudományos kutatásra, az oktatásra, a vállalkozói kezdeményezésekre, a közösségi összefogásra vagy éppen a generációkon át öröklődő helyi tudásra.

Ez azért is fontos, mert egyes számítások szerint az agráriumba és élelmiszeriparba irányuló kutatások és fejlesztési támogatások az 1980-as 2,7%-ról napjainkra 1,9%-ra zsugorodtak. Miközben a világ egyszerre néz szembe az élelmiszer-pazarlás, az egészségtelen táplálkozás, a klímaváltozás és a társadalmi egyenlőtlenségek kihívásaival. Ahhoz, hogy mindenki számára biztosítani tudjuk a biztonságos és tápláló élelmiszerhez való hozzáférést, új ötletekre, együttműködésre és felelős döntésekre van szükség a termőföldtől egészen az étkezőasztalig.

„Ma kell tenni azért, hogy holnap is rendelkezésre álljon az élelmiszer. Felelősségünk a változó környezethez való alkalmazkodás. Új kihívásokra kell választ adni, a klímaváltozás miatt innovációk nélkül Európában is veszélybe fog kerülni az élelmiszer-önrendelkezés. Az idei aszály erre jó példa” – mondta Bóna Szabolcs, Magyarország agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztere.

Jövőbe mutató tradíciók

A Hősök terén rendezett sajtóeseményen Szász Máté neurobiológus, táplálkozástudományi szakértő is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a táplálkozás jövője nemcsak a laboratóriumokban és kutatóközpontokban formálódik, hanem a mindennapi döntésekből és összefogásokból születik, amelyekkel közösen gondoskodunk egymásról és bolygónkról: „Minél innovatívabb az élelmiszeripar, és minél mélyebbre látunk az élelmiszerek és a szervezet kapcsolatában, annál inkább az látszik, hogy ha egészségesebben szeretnénk táplálkozni, sokszor nem előre, hanem visszafelé kell lépnünk – azokhoz az egyszerűbb alapanyagokhoz és hagyományosabb módszerekhez, amelyekhez évszázadokon át alkalmazkodtunk.”

2005-ös megalakulása óta már több mint 300 millió adagnyi mentett élelmiszerrel segítette az ország rászorulóit az Élelmiszerbank Egyesület. A gyártók, kereskedők és vendéglátóhelyek közeli lejáratú, illetve csomagolási hibás feleslegeit összegyűjtő jótékonysági szervezet szintén azoknak a módszereknek a felkarolásában látja a megoldást, amelyek kisebb közösségekben már bizonyítottak.

“Az innováció és az újszerűség nemcsak technológiai megoldásokat takar. Ugyanilyen fontosak azok az alulról jövő kezdeményezések is, amelyek segítenek csökkenteni az élelmiszer-pazarlást, támogatni a nehéz helyzetben élőket, és biztosítani, hogy a megtermelt élelmiszer jó minőségben kerüljön az emberek asztalára. Az adománykonvoj éppen az ilyen partnerségek erejét mutatja meg. Köszönjük az élelmiszer előállító és kereskedelmi partnereinknek, hogy nemcsak ezen a világnapon, hanem a hétköznapokban is szívükön viselik az élelmiszermentés ügyét” – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

Az élelmezési világnapi adománykonvoj összesen 55 tonna termékadományt szállított, többek között tésztát, zöldségkonzervet, felvágottat, bébiételt, savanyúságot, és készétel konzervet. A teherautók rakományai a nap során az Élelmiszerbankhoz kerültek, az ország legnagyobb adományraktárába. Innen rövid átválogatás után családsegítő szolgálatok, idősgondozó központok, gyermekvédelmi központok és további karitatív szervezetek ellátottjaihoz szállítják majd őket – összesen mintegy 11 000 rászoruló részesül majd belőlük.

Ezzel a 21 év alatt az élelmezési világnapi adománykonvoj összesen már mintegy 181 ezer élelmiszercsomagot juttatott el magyar családoknak.

A termékeket az alábbi vállalatok ajánlották fel: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., Auchan Retail Magyarország, Bio-Fungi Kft., Bonafarm Csoport, Bonduelle Central Europe Kft., Budapest Party Service, Coca-Cola HBC Magyarország, Danone Magyarország Kft., Delirest Kft., DHL Express Magyarország, Flora Food Hungary Kft., Gyermelyi Zrt., KFC, Kifli.hu, KOMETA 99 Zrt., METRO Nagykereskedelem, PENNY Magyarország, Shell Hungary Zrt. és logisztikai partnere a HAVI Logistics Kft., Szentkirályi Magyarország, Tesco-Global Áruházak Zrt., WABERER’S.

Fotók: FAOnews Flickr account

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