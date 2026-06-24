Az ukrajnai háborúban megsérült betegek kapnak művégtagot Budapesten

Egy szaúdi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt száz ukrajnai, művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első, már méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében – közölte az eseményt szervező kommunikációs ügynökség.

A szaúd-arábiai King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) és a magyar GYSGY REHA Kft. közös programjának első fázisa mintegy húsz ukrajnai páciens művégtag-ellátását segíti. A szervezők idén összesen öt magyarországi kampány megvalósítását tervezik.

Szaúd-Arábia magyarországi nagykövete, Majid bin Abdulaziz Al-Abdan jelenlétében, a budapesti Pillangó Egészségcentrumban szerdán adták át a már elkészült, méretpontos protéziseket azoknak a betegeknek, akik a háború következményei miatt hazájukban nem részesülhettek szakszerű ellátásban.

Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtag-ellátás, erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete, a KSrelief kezdeményezése, amely 2024-ben Lengyelországban indult, most pedig Magyarországon folytatódik.

A program öt lépcsőben összesen nagyjából száz ukrajnai páciens számára biztosít szakszerű művégtag-kezelést Magyarországon. A magyarországi projektnek a hazai ortopédtechnikai és rehabilitációs ellátás meghatározó szereplője, a GYSGY REHA Kft. biztosít helyszínt és szakmai hátteret – írták.

Az első szakaszban jelenleg húsz páciens ellátása zajlik. A Magyarországra érkező betegek a méretfelvételt követően, rendkívül rövid gyártási idővel kapják meg a művégtagokat, amelyek elkészítését és átvételét folyamatos szakmai konzultáció, próba és beállítás kíséri. A folyamatban a magyar szakemberek a KSrelief önkéntes orvosi csapatával működnek együtt azért, hogy az érintettek saját állapotukhoz, mozgásukhoz és mindennapi terhelésükhöz illeszkedő megoldást kapjanak.

A közleményben idézték Unger Zoltánt, a program hazai koordinációjáért felelős vezetőt, aki elmondta, a protézisellátás mindig személyes szakmai feladat, figyelembe veszik az amputáció típusát, a csonk állapotát, a beteg terhelhetőségét, mozgásmintáját és azt is, milyen élethelyzetbe kell visszasegíteni őt.

Az első átadáson részt vevő szaúd-arábiai nagykövet a művégtagok gyártási helyszínét is megtekintette, egyúttal köszönetét fejezte ki a program megvalósításában részt vevőknek.

M. Nahel Ghadri, a KSrelief együttműködő partnere úgy fogalmazott: az ukrán betegek művégtag-ellátása orvosi, rehabilitációs és emberi feladat egyszerre. A budapesti programban magyar szakmai partnerükkel együtt azon dolgoznak, hogy a páciensek visszanyerjék mozgásképességük egy részét, és ezzel együtt nagyobb önállóságot, biztonságot és reményt kapjanak

– fogalmazott.

A mostani kezdeményezés illeszkedik Szaúd-Arábia szélesebb nemzetközi humanitárius szerepvállalásába. A KSrelief világszerte olyan programokat támogat, amelyek a háborúk, természeti katasztrófák és humanitárius válságok következményeit enyhítik. A szervezet saját összesítése szerint csak Ukrajnában eddig harminc humanitárius projektet támogatott összesen 93,8 millió dollár értékben, a többségét az egészségügy területén – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →