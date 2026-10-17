Gödöllő jubileumi ünnepségén vett részt Babják Zoltán

Gödöllő városának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gálaműsoron vett részt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. A látogatás során a Beregszász és Gödöllő közötti testvérvárosi kapcsolatok erősítéséről és az együttműködés további lehetőségeiről is egyeztettek – írta Babják Zoltán a közösségi oldalán.

A városvezető a program keretében találkozott Sándor Fegyirrel, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetével, valamint dr. Gémesi Györggyel, Gödöllő polgármesterével.

Hárman közösen szólaltatták meg a Világbéke-gongot, kifejezve a béke iránti elkötelezettségüket.

A megbeszéléseken szó esett a kulturális kapcsolatok fejlesztéséről, valamint olyan pályázati lehetőségekről, amelyek hozzájárulhatnak a két település közösségeinek fejlődéséhez.

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