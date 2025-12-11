Balázs Péterre emlékezik a közmédia

A Kossuth-, Jászai Mari-díjas és Karinthy-gyűrűs színművész, rendező és szinkronlegenda, Balázs Péter életműve előtt tisztelegnek a közmédia csatornái a következő napokban. A magyar kulturális élet sokoldalú alakjára filmekkel, beszélgetésekkel, rádiós műsorokkal és egy általa elmondott mesével is emlékeznek.

December 10-én, szerdán elhunyt Balázs Péter színművész, a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, akinek számos ikonikus magyar film, tévéjáték, műsor és szinkronszerep őrzi nevét. A közmédia emlékműsorokkal tiszteleg előtte.

A megemlékezések sorát december 10-én a Kossuth Rádió kezdi, amely a Kalendárium című délutáni műsorban idézi fel Balázs Péter tehetségét és felejthetetlen orgánumát. A Nagyok című portréműsor pénteki adásában ismét meghallgathatják a vele készült korábbi beszélgetést. Ugyanezen a napon 19 órától a Csukás Meserádióban is felcsendül jellegzetes, játékos hangja, amint mesét olvas a Csillagok esti mesefényben című műsorban.

A megemlékezéshez a közmédia televíziós csatornái is csatlakoznak: december 11-én 21:55-től a Duna a Tilos a szerelem című vígjátékot tűzi műsorára. Az M5 kulturális csatorna december 12-én két műsorral is Balázs Pétert idézi meg: 19 órakor kerül adásba az Ez itt a kérdés egy korábbi epizódja, amelyben vendégként szerepelt, ezt követően 21 órától a Rablók című film következik, amelyben főszereplőként láthatja a közönség.

A Duna World csatornán december 13-án 10:25-kor a Hogy volt?! ismétlése érkezik, amely ezúttal Balázs Péter kedvenc szerepeire, pályatársaira és szakmai történeteire fókuszál. Közvetlenül utána, 11:20-kor, a Hullámzó vőlegény című film kerül képernyőre. A művész életműve előtti tisztelgés december 14-én 14:15-kor folytatódik a Régi idők mozija-sorozat keretében vetített Szeleburdi vakációval, amely generációk számára meghatározó élmény, és amelyben Balázs Péter játékossága és természetessége különösen emlékezetes.

Fotó: MTI/Mészáros János

MTVA

