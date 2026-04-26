Medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

Medve felbukkanásáról érkezett lakossági jelzés a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bogács melletti tónál, az illetékesek pedig vizsgálják az esetet, miközben óvatosságra intik a környéken kirándulókat és helyieket.

Lakossági bejelentés alapján medvét láthattak a Bogács közelében található tónál, ami ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a nagyragadozók időről időre megjelenhetnek az Északi-középhegység térségében.

A hatóságok és a természetvédelmi szakemberek megkezdték az észlelés kivizsgálását, ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg egyértelműen az állat jelenlétét.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy hasonló esetekben gyakran nincs elegendő bizonyíték a medve jelenlétére, ezért minden bejelentést alaposan ellenőriznek.

A helyieket és a kirándulókat fokozott óvatosságra kérik: kerüljék az erdős, elhagyatott területeket, és amennyiben vadállatot észlelnek, ne közelítsék meg, hanem értesítsék a hatóságokat.

Kapcsolódó: