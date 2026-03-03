Csalás miatt öt ukrán férfit tartóztattak le Pécsen

Jelentős kárt okozó csalás gyanúja miatt rendelte el a Pécsi Járásbíróság öt ukrán férfi letartóztatását, akik ötvenezer eurót csaltak volna ki egy sértettől idén februárban – tájékoztatta a Pécsi Törvényszék kedden az MTI-t.

A bírósági közleményben azt írták, hogy a sértett férfit idén február 19-én munkahelyén telefonon hívta egy – a nyomozás során eddig ismeretlenül maradt -, magát rendőrnek kiadó személy. A hívó azt állította, hogy a férfi pénze veszélyben van, mivel devizaszámlájáról megkísérletek pénzt leemelni.

A csaló egy állítólagos banki ügyintézőt kapcsolt, aki a sértettet internetbanki belépési adatainak megadására kérte. Mivel ezeket nem tudta a férfi, arra kérték, hogy számlájáról 50 ezer eurót vegyen fel készpénzben, majd azt adja át a hívó kollégájának „a pénz biztonságba helyezése” érdekében.

A sértett a kérésnek eleget téve intézkedett a bankban, de ezt követően – miután felmerült benne a gyanú, hogy csalás áldozatává válik – feljelentést tett, majd a nyomozó hatóság kérésének eleget téve megállapodott az állítólagos banki ügyintézővel a pénz átadásának részleteiről.

A sértettnek február 27-én egy elhagyatott parkolóba kellett mennie a pénzzel, ahol már várt rá az egyik gyanúsított, illetve a lelepleződés elkerülése és a gyors távozás érdekében szintén a parkolóban várakozó további négy gyanúsított.

A sértett a parkolóban átadta a nyomozó hatóság által biztosított, valódi pénzt nem tartalmazó borítékot az őt váró gyanúsítottnak, majd a tettenérést követően a nyomozók megpróbálták elfogni a futva menekülő gyanúsítottakat.

Négyüket a helyszín közelében, a parkolót gépjárművel elhagyó ötödik társukat később, egy másik vármegyében fogták el.

A bíróság végzését az ügyész, a gyanúsítottak és védőik is tudomásul vették, így a határozat végleges – olvasható a törvényszéki közleményben.