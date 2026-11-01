Élő show-ba jutott a beregszászi Gazdag Máté az X-Faktorban

Szombat este folytatódott az RTL tehetségkutató műsora, az X-Faktor. A mentorok székes fordulójában a beregszászi Gazdag Máté is színpadra lépett, és egy váratlan fordulatnak köszönhetően végül biztosította helyét az élő show-ban.

A magyarországi tehetségkutató legújabb évadában a versenyzők már az élő show-ba jutásért küzdöttek. A korábbi fordulókban továbbjutott énekeseknek a mentorok székes kihívásában kellett bizonyítaniuk, ahol a zsűritagok döntöttek arról, kik érdemlik meg a helyet a következő szakaszban.

A kárpátaljai közönség számára különösen izgalmas volt Gazdag Máté szereplése. A beregszászi énekes, művésznevén Máté Dzsi, 2022 óta próbálkozik az X-Faktorban. Tavaly is visszatért a műsorba, ahol saját szerzeményével mind a négy mentort meggyőzte, így továbbjutott a táborba. A székes fordulóban azonban kiesett. Az idei évadban szintén saját dallal érkezett Solére mentor székes fordulójába, ahol sikerült elnyernie a női mentor bizalmát, aki székkel jutalmazta produkcióját.

Solére Mátéban az őserőt, a jóságot és a tisztaságot látja, és úgy véli, hatalmas tehetség rejlik benne, amellyel érdemes foglalkozni.

A forduló egyik legmeglepőbb pillanata azonban még hátravolt. Solére egy ponton arra kérte Mátét, hogy adja át a helyét Torynak. A döntés mindenkit meglepett, a beregszászi énekes pedig már éppen elindult a színpad széle felé, amikor mentora megállította.

„Az a helyzet, hogy te nem jó székbe ültél, szívem!” – mondta Solére, majd kiderült, hogy Máténak valójában nem kell búcsúznia a versenytől.

A váratlan fordulatnak köszönhetően Gazdag Máté egyenesen az X-Faktor élő show-jába jutott, ahol már a nézők előtt bizonyíthatja tehetségét.

Solére Mátén kívül Toryt és KRSZ-t vitte magával az élő show-ba.

A beregszászi énekes számára ezzel egy újabb fontos állomás következik az X-Faktorban. A kárpátaljai közönség is izgatottan követheti Máté további szereplését, és szurkolhat neki a versenyben.

Kárpátalja.ma

Fotó: X-Faktor

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